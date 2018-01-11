Anket: Merkel 2021'e kadar dayanamayacak

Almanya'da Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında ön koalisyon görüşmeleri sürerken, Handelsblatt gazetesi, Başbakan Merkel’e yönelik bir kamuoyu anketi yaptırdı.

Kamuoyu anketine göre çoğunluk, hükümetin kurulmasıyla yeniden başbakan olacak Angela Merkel'in 2021 yılına kadar dayanamayacağı görüşünde.

Almanya Başbakanı Merkel, 24 Eylül 2017 tarihindeki genel seçimleri öncesinde Handelsblatt gazetesinin Berlin'de 400 okuyucu ile düzenlediği toplantıda, "Adaylığımı açıkladığımda, dört yıl görevde kalmak istediğimi net şekilde belirttim. Bunu insanlara açıkladığım şekilde de yapmaya kararlıyım" demişti.

Gazete, Merkel'in kendisine yönelik bu açıklamasının peşinden giderek, genel seçimlerden 15 hafta sonra seçmenin bu konudaki düşüncelerini bir kamuoyu anketiyle değerlendirdi.

Handelsblatt gazetesinin Infratest Dimap adlı kamuoyu araştırma enstitüsüne yaptırdığı kamuoyu anketine göre, anket katılımcıların çoğunluğu Angela Merkel'in bir dört yıl daha başbakanlık görevini üstlenmeye dayanamayacağı görüşünde. Katılımcıların yüzde 56'sı halihazırda 63 yaşında olan Angela Merkel'in bir sonraki görev süresinin dolacağı 2021'den önce bırakacağını düşünüyor.

Angela Merkel son dönem mülteci politikaları nedeniyle kendi seçmenlerinden de eleştiriler alıyor. Gazete, anket katılımcılarının Merkel'in sadece mülteci politikasını değil, yönetim tarzını da çelişkili bulduklarını belirtiyor.

Merkel’in en güçlü ve en zayıf yanları

Anket sonuçlarına göre her beş kişiden biri Merkel'in en güçlü yanı olarak 'sükunet ve soğukkanlılığını' gösterirken, benzer sayıda kişi de karar verme zafiyetini en büyük eksiği olarak değerlendiriyor.

Anket katılımcıların yüzde 10'u Başbakan Merkel'in uluslararası duruşunu, mukavemet gücünü ve azmini takdir ettiklerini belirtseler de, yüzde 23'ü de Merkel'in sorunları çözme konusundaki karar verme zafiyetini eleştiriyor.

Merkel'in görevden ayrılması sonrasında Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU'nun başına geçebilecek isimlerin başında yüzde 37 ile İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere gösterildi.

Maiziere'yi yüzde 31 ile Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier, yüzde 28 ile Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ve yüzde 24 ile de Saarland Eyaleti Başbakanı Annegret Kramp-Karrenbauer takip etti. İnfratest Dimap adlı kamuoyu araştırma enstitüsü anketi 4 ile 8 Ocak tarihleri arasında telefon üzerinden 1012 seçmen ile yaptı.

DW/dpa, GA/AG/GY

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