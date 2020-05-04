Anket: Koronavirüs günlerinde eğitime evde devam eden ebeveynlerin yüzde 80'i öğretmenlerin daha fazla maaş alması gerektiğini düşünüyor

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dünya genelinde milyonlarca insanı etkilerken okula gidemeyen çocuklar da evde aileleriyle eğitim hayatlarına devam ediyor. ABD'de yapılan bir anket, Koronavirüs günlerinde çocuklarına evde eğitim veren ailelerin sürece ilişkin değerlendirmelerini ortaya koydu. Anket sonucuna göre ebeveynlerin yüzde 80'e yakını, eğitimcilerin daha fazla maaş alması gerektiğini düşünüyor.

OnePoll ve oyunlu eğitim şirketi Osmo'nun yaptığı açıklamaya göre, yeni tip Koronavirüs nedeniyle evlere taşınan eğitim hayatı ebeveynlerin öğretmenlerin mesleğine olan saygısını arttırdı. Ankete katılan 2 bin ebeveyn arasında 10'da 7'si çocuklarına evde okul eğitimi vermenin normal tam zamanlı işlerinden daha zorlayıcı olduğunu söyledi.

Ankete katılan ebeveynlerin yüzde 77'si öğretmenlerin daha fazla maaş alması gerektiğini belirtti. Çocuklarının okul hayatından uzak kalmasının endişe yarattığını belirten ebeveynlerin yüzde 82'si evde eğitime yardımcı bir uygulama için daha fazla para verebileceklerini söyledi.

Ebeveynlerin evde eğitim sürecinde en çok ağırlık verdikleri dersler matematik, fen ve okuma oldu.

Ankete katılan ebeveynlerin yarısı evden çalıştıklarını belirtirken evden çalışan ebeveynlerin yüzde 70'i çocuklarıyla ilgilenirken işlerine odaklanmakta zorlandıklarını belirtti.