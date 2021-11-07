Anket: Kadınların yarısı seks sırasında rahatsızlığa katlanıyor

İngiltere’de yapılan bir anket, kadınların yarısının seks sırasında rahatsızlık durumuna katlandıklarını gösterdi. Ankete göre, kadınların rahatsızlığa katlanma sebebinin “neyin normal olduğunu bilmemek” olduğu belirtildi.

The Independent’ta yer alan habere göre, 2000 kadının katıldığı ankette katılımcıların altıda biri, seks sırasında ‘bazen’ ya da ‘her zaman’ rahatsızlık yaşadığını söyledi.

Katılımcıların üçte biri, seks sırasında “yeterince tatmin olmadıklarını” söyledi.

Rahatsızlık sebepleri arasında birinci vajinal kuruluk olurken ikinci neden tahrik olmamak olarak gösterildi.

Kadınların neredeyse beşte biri vajina kuruluğunun kadınların aylık döngüsünün normal parçası olduğunu bilmediklerini söyledi. Katılımcıların beşte üçü, cinsel konuların rahat bir şekilde konuşulabilmesini dilediklerini söyledi.

Ankete katılan kadınların yüzde 76’sı okul yıllarında verilen cinsellik eğitiminin yeterli olmadığını söyledi.