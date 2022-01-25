Anket: İttifaklar arasındaki fark yüzde 0,3, yüzde 10 barajını 3 parti geçebiliyor

Ankete göre, seçim yasasındaki baraj değiştirilmezse mevcut yüzde 10 seçim barajını 3 parti ( AKP, CHP, İyi Parti) aşabiliyor. MHP, yüzde 9,1 ile HDP ise yüzde 8,4 ile baraj altında görülüyor.

ORC anketine göre partilerin oy oranları şöyle:

AKP: Yüzde 29,7

CHP: Yüzde 24,3

İyi Parti: Yüzde 14,2

MHP: Yüzde 9,1

HDP: Yüzde 8,4

Gelecek Partisi : Yüzde 3,6

DEVA Partisi: Yüzde 2,8

Saadet Partisi: Yüzde 1,7

TDP: Yüzde 1,5

Memleket Partisi: Yüzde 1,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,1

BTP: Yüzde 0,8

DP: Yüzde 0,7

BBP: Yüzde 0,4

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0,2

Diğer: Yüzde 0,3

İttifakların oy oranları:

Cumhur İttifakı: 38,8

Millet İttifakı: Yüzde 38,5

ORC'nin 10 Ocak'ta açıklanan bir önceki anketinde Cumhur İttifakı yüzde 38,7, Millet İttifakı ise yüzde 39,5 olarak ölçülmüştü. Aynı ankette AK Parti yüzde 30,2, CHP ise yüzde 24,2 olarak ölçülmüştü.