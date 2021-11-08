Anket: İklim krizine karşı yaşam tarzını değiştirmeye niyetli olanların sayısı az

Aralarında Britanya, Fransa ve Almanya’nın da bulunduğu 10 ülkeden katılımcıların yer aldığı ankete göre, insanlar iklim krizine karşı hareket ederken yaşam tarzlarını değiştirmek konusunda istekli değil.

The Guardian’da yer alan habere göre, insanlar iklim krizine karşı alarm halinde olsa da, bu konuda hâlihazırda kendi hükûmetlerinden ve herkesten daha fazla şey yaptıklarını düşünüyor. Anket, iklim krizine karşı yaşam tarzını değiştirmeye niyetli olanların az olduğunu gösteriyor.

Uluslararası anket şirketi Kantar Public’in direktörü Emmanuel Riviere, eylül sonunda yapılan anketin, hükûmetler için ders niteliğinde olabileceğini söyledi.

Riviere “Öncelikler insanların beklentilerini ölçmeliler ancak aynı zamanda insanlara artık iklim krizi gerçekliğinin ne olduğunu değil, çözümleri ve bunları nasıl adil bir şekilde dağıtabileceğimizi göstermeliler” dedi.

Ankete katılanların yüzde 62’si iklim krizinin dünya karşısındaki temel sorun olduğunu söyledi.

Ankette ABD, Britanya, İspanya, Fransa, Hollanda, Almanya, İsveç, Polonya, Singapur ve Yeni Zelanda’dan katılımcılar yer aldı.