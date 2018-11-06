Anket: İkinci bir referandumda Brexit karşıtları öne geçecek

Birleşik Krallık'ta düzenlenen bir ankete göre, Avrupa Birliği'nde kalıp kalmama konusunda ikinci bir referandum yapılması halinde, daha önce AB'den ayrılma (Brexit) yönünde oy vermiş birçok kişi görüşlerini değiştirecekler.



Channel 4 televiyonunda yayınlanan Survation programının 20 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında 20 bin kişi ile yaptığı ankete göre, ikinci bir referandum durumunda AB içinde kalınmasına destek vereceklerin oranı yüzde 54'e çıkacak.



Haziran 2016'da yapılan seçimde AB'den ayrılma yönünde oy verenlerin oranı yüzde 52, AB içinde kalmak isteyenlerin oranı yüzde 48 olmuştu. Bu sonuç ile Birleşik Krallık AB'den çekilme sürecini başlatmıştı.



Başbakan Theresa May ise halkın kararını Haziran 2016'da verdiğini ve hükümetin görevinin bu kararı yerine getirmek olduğunu ileri sürerek, ikinci bir referandum yapılmasına karşı çıkıyor.