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Dünya

Anket: İkinci bir referandumda Brexit karşıtları öne geçecek

İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Birleşik Krallık'ta düzenlenen bir ankete göre, Avrupa Birliği'nde kalıp kalmama konusunda ikinci bir  referandum yapılması halinde, daha önce AB'den ayrılma (Brexit) yönünde oy vermiş birçok kişi görüşlerini değiştirecekler

06 Kasım 2018 14:13

İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Birleşik Krallık\'ta düzenlenen bir ankete göre, Avrupa Birliği\'nde kalıp kalmama konusunda ikinci bir  referandum yapılması halinde, daha önce AB\'den ayrılma (Brexit) yönünde oy vermiş birçok kişi görüşlerini değiştirecekler.
Channell 4 televiyonunda yayınlanan Survation\'ın 20 Ekim-2 Kasım tarinleri arasında 20 bin kişi ile online yaptığı ankete göre, ikinci bir refeerandumda AB içinde  kalınmasına destek vereceklerin oranı yüzde 54 olarak gerçekleşecek.
Haziran 2016\'da yapılan seçimde AB\'den ayrılma yönünde oy verenlerin oranı yüzde 5.19, AB içinde kalmak isteyenlerin oranı yüzde 48.1 olmuştu.
Başbakan Theresa May ise, halkın kararını Haziran 2016\'da verdiğini ve hükümetin görevinin bu kararı yerine getirmek olduğunu ileri sürerek, ikinci bir referandum yapılmasına karşı çıkıyor.

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