Anket: Hükûmetin en beğenilen politikası Dağlık Karabağ

MetroPOLL'ün araştırmasına göre, hükûmetin "Azerbaycan Ermenistan savaşının yaşandığı dağlık Karabağ’a yönelik politika"sı, yüzde 36 ile halkın en beğendiği politika oldu.

MetroPOLL araştırma, her ay düzenli olarak yaptığı 1Türkiye’nin Nabzı" anketinin Şubat 2021 sonuçlarını duyurdu. "Hükûmetin En Beğenilen Politikası" başlıklı ankete göre, hükûmetin hiçbir politikasını desteklemeyenlerin oranı yüzde 29,8 ile ikinci geldi.