Ipsos Araştırma: Her 10 kişiden 8’i hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını destekliyor

Ipsos'un araştırmasına göre, neredeyse her 10 kişiden 8’i hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden uygulanması düşüncesinde. Buna göre, toplumun yüzde 84’ü hafta sonu tüm Türkiye’de ya da bazı illerde bile olsa sokağa çıkma yasağının uygulamasının tekrar başlatılmasını destekliyor.

Ipsos tarafından Milliyet gazetesi için yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

Araştırmanın sonuçlarına yer verilen haberde, "Ülkemizde her 10 kişiden 6’sı yakın veya uzak tanıdıklardan Covid-19 pozitif haberi aldığını belirtiyor. Ve tüm bu gelişmelere rağmen hâlâ toplumun yaklaşık 5’te 1’i salgında yeni bir zirve yaşandığını düşünmüyor. Daha önceki haftalarda da gördüğümüz üzere milyonlarca insan hâlâ bu fikirde" ifadeleri kullanıldı.

"Geri kalan vatandaşlar da ister istemez daha sıkı önlem talebinde bulunuyorlar" denilen haberde, şunlar kaydedildi:

"Restoran ve kafelerin gece 22:00’den sonra kapatılması uygulaması destekleniyor, hatta tüm gün kapatılmalı diyen bir grup da var. Neredeyse her 10 kişiden 8’i hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden uygulanması düşüncesinde."