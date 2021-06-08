Anket: Gençlerin yüzde 43'ü başka bir ülkede yaşamak istiyor

Türkiye'de yabancı bir ülkede yaşamayı tercih eden gençlerin oranı bir önceki yıla göre 12 puanlık artışla yüzde 43'e yükseldi.

Habitat Derneği ve Infakto RW tarafından yayımlanan "Türkiye'de Gençlerin İyi Olma Hali" raporuna göre Covid-19 salgını gençleri en çok maddi açıdan vururken geleceğe dair beklentilerini de olumsuz etkiledi.

16 ilde, 9 – 26 Nisan 2021 tarihleri arasında 18-29 yaş arası 1214 gencin katılımıyla yüz yüze görüşmelere dayalı olarak gerçekleştirilen araştırmaya göre en çok iş arayan gençler hayatından memnun değil.

Almanya, ABD ve Fransa en çok tercih edilen ülkeler

Yaşamına başka bir ülkede devam etmek isteyen gençlerin oranı ekim ayında yapılan bir önceki ankete göre yaklaşık 12 puanlık artış ile yüzde 43'e yükseldi.

Eğitimine başka bir ülkede devam etmek isteyen gençlerin oranı ise 7 puan artış göstererek, yüzde 28,5'e yükseldi.

Yaşamına başka bir ülkede devam etmek isteyen gençlerin tercih ettiği ilk üç ülke sırasıyla Almanya, ABD ve Fransa oldu.

"İstihdamda yer almadan geçirilen süre arttıkça geleceğe yönelik umutlar azalıyor"

Raporun gençlerin memnuniyetini ve gelecekten beklentilerini birçok değişkene göre incelediğini aynı zamanda gençlerin bugünü ve yarını nasıl okuduklarına yönelik önemli veriler elde edildiğini belirten Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır şunları söyledi:

"Gençlerin yaşamdan memnuniyetlerine bakıldığında, memnuniyeti belirleyen birincil faktörün çalışma durumu olduğu ön plana çıkmaktadır. Araştırmaya göre, gençlerin genel memnuniyet düzeyi yüzde 50 iken, bu oran çalışanlarda biraz daha yüksek olup yüzde 55 olarak gözlemlenmektedir. Öğrencilerin ve ev gençlerinin yüzde 48'i hayatından memnun olduğunu belirtirken, memnuniyetin en düşük olduğu grup iş arayanlar olarak ortaya çıkmıştır. İş arayan gençlerin ise yalnızca yüzde 38'i hayatından memnun olduğunu belirtmektedir."