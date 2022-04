Anket: En sevilen aşk şarkısı Whitney Houston'dan "I Will Always Love You"

Mirror'da yer alan habere göre, Uber, Sevgililer Günü için katılımcılara en sevdikleri aşk şarkılarını sordu. Araştırma sonucunda Whitney Houston'ın 'I Will Always You' ilk sırada yer aldı. 2 bin kişiyle yapılan bu araştırmada ikinci sıraya Righteous Brothers'ın 'Unchained Melody', üçüncü sıraya da Elvis Presley'nin 'Can't Help Falling In Love!' şarkısı yerleşti.