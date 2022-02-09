Anket: En sevilen aşk şarkısı Whitney Houston'dan "I Will Always Love You"

Mirror'da yer alan habere göre, Uber, Sevgililer Günü için katılımcılara en sevdikleri aşk şarkılarını sordu. Araştırma sonucunda Whitney Houston'ın 'I Will Always You' ilk sırada yer aldı. 2 bin kişiyle yapılan bu araştırmada ikinci sıraya Righteous Brothers'ın 'Unchained Melody', üçüncü sıraya da Elvis Presley'nin 'Can't Help Falling In Love!' şarkısı yerleşti.
Araştırmaya katılan her 10 kişiden biri romantik şarkıların duygularını ifade etmelerine yardımcı olduğunu, yüzde 42'si de birine aşk şarkıları dinletmenin o kişinin kendilerini daha iyi anlamasına yardımcı olduğunu söyledi.
İşte en çok sevilen 20 aşk şarkısı:
- I Will Always Love You – Whitney Houston
- Unchained Melody – Righteous Brothers
- Can't Help Falling In Love – Elvis Presley
- My Heart Will Go On – Celine Dion
- Your Song – Elton John
- Angels – Robbie Williams
- I Want To Know What Love Is – Foreigner
- I Don't Want To Miss A Thing – Aerosmith
- Can't Take My Eyes Off You – Frankie Valli
- Love Me Tender – Elvis Presley
- You're Beautiful – James Blunt
- Endless Love – Lionel Richie
- All Of Me – John Legend
- The Power Of Love – Frankie Goes To Hollywood
- God Only Knows – The Beach Boys
- (I've Had) The Time Of My Life – Bill Medley and Jennifer Warnes
- Can You Feel The Love Tonight – Elton John
- With Or Without You – U2
- She's The One – Robbie Williams
- All You Need Is Love – The Beatles