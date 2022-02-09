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Dünya

Anket: En sevilen aşk şarkısı Whitney Houston'dan "I Will Always Love You"

İngiltere'de yapılan ankette, en sevilen 20 aşk şarkısı sıralandı

09 Şubat 2022 15:01

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken Uber tarafından İngiltere'de yapılan bir araştırma tüm zamanların en sevilen aşk şarkıları sıralandı.
 
Mirror'da yer alan habere göre, Uber, Sevgililer Günü için katılımcılara en sevdikleri aşk şarkılarını sordu. Araştırma sonucunda Whitney Houston'ın 'I Will Always You' ilk sırada yer aldı. 2 bin kişiyle yapılan bu araştırmada ikinci sıraya Righteous Brothers'ın 'Unchained Melody', üçüncü sıraya da Elvis Presley'nin 'Can't Help Falling In Love!' şarkısı yerleşti. 
 
Araştırmaya katılan her 10 kişiden biri romantik şarkıların duygularını ifade etmelerine yardımcı olduğunu, yüzde 42'si de birine aşk şarkıları dinletmenin o kişinin kendilerini daha iyi anlamasına yardımcı olduğunu söyledi. 
 
İşte en çok sevilen 20 aşk şarkısı: 
  1. I Will Always Love You – Whitney Houston
  2. Unchained Melody – Righteous Brothers
  3. Can't Help Falling In Love – Elvis Presley
  4. My Heart Will Go On – Celine Dion
  5. Your Song – Elton John
  6. Angels – Robbie Williams
  7. I Want To Know What Love Is – Foreigner
  8. I Don't Want To Miss A Thing – Aerosmith
  9. Can't Take My Eyes Off You – Frankie Valli
  10. Love Me Tender – Elvis Presley
  11. You're Beautiful – James Blunt
  12. Endless Love – Lionel Richie
  13. All Of Me – John Legend
  14. The Power Of Love – Frankie Goes To Hollywood
  15. God Only Knows – The Beach Boys
  16. (I've Had) The Time Of My Life – Bill Medley and Jennifer Warnes
  17. Can You Feel The Love Tonight – Elton John
  18. With Or Without You – U2
  19. She's The One – Robbie Williams
  20. All You Need Is Love – The Beatles
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