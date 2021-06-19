Anket: Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 30'u Trump'ın bu yıl tekrar göreve getirilebileceğini düşünüyor

T24 Dış Haberler

ABD'de yapılan yeni bir ankete göre Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 30'u, eski Başkan Donald Trump'ın yüksek ihtimalle bu sene bitmeden tekrar göreve getirileceğine inanıyor.

Hlii-HarrisX anketine göre Cumhuriyetçilerin yüzde 30'u Trump'ın dönüşünü yüksek bir olasılık olarak görse de ABD'de seçmenlerin büyük bir oranı bunu çok düşük bir olasılık olarak görüyor. Cumhuriyetçilerin yüzde 70'i, bağımsız seçmenlerin yüzde 74'ü ve Demokratların yüzde 87'si Trump'ın bu sene tekrar göreve getirilmesinin düşük olasılıklı bir senaryo olduğunu belirtti.

ABD'de Trump'ın bu sene tekrar göreve dönmesini sağlayabilecek bir anayasal veya yasal mekanizma bulunmuyor. Ocak ayında Seçmenler Kurulu, Joe Biden'ın seçimleri kazandığını resmileştirdi.

17-18 Haziran'daki anket, Trump'ın yakın çevresine "bu sene tekrar göreve geleceğini" söylediğiyle ilgili iddiaların medyada yer almasının ardından gerçekleştirildi.

Politico-Morning Consult'un bu ay yayınlanan anketine göre de her 10 ABD'liden yaklaşık 3'ü Trump'uın tekrar göreve getirileceğine inandığını söylemişti.