Anket: ‘Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 48,4

ORC Araştırma’nın anketinde AKP ile MHP’nin oluşturduğu ‘Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 48,4 seviyesinde çıktı.

ORC, 17-19 Şubat tarihlerinde 36 şehirde 3 bin 165 katılımcıyla telefon üzerinden yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı. Ankete katılanlara, "Bu pazar seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz" diye soruldu.

Buna göre, AKP yüzde 36,8’le ilk sırada, CHP ise yüzde 22,3’le ikinci sırada yer aldı.

MHP’nin oyu yüzde 11,6, İyi Parti’nin 10,8, HDP’nin ise yüzde 8,2 oy aldığı görüldü.

Gelecek Partisi 2,6, Türkiye Değişim Partisi 2,4, DEVA Partisi 2,1, Saadet Partisi de 1,3 oranında oy aldı.