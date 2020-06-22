Anket: CHP seçmeni HDP'ye, AKP seçmeni DEVA ve Gelecek Partisi’ne yöneldi

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin 18 ilde yaptığı anketin sonucuna göre, seçmenlerin yüzde 9’u yeni kurulan partilere yöneldi. Ankete göre AKP’nin oyu yüzde 30’lara kadar düştü.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, seçmen davranışını belirlemek amacıyla 8-14 Haziran tarihleri arasında bin 248 kişiyle telefon ve online anket yaptı.

“Türkı̇ye’nı̇n temel sorunlarına ve çözümlerı̇ne dönük seçmen tutum, algı ve eğı̇lı̇mlerı̇ saha araştırması”adıyla yapılan anket İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Diyarbakır, Van, Batman, Antalya, Bingöl, Erzurum, Antep, Hakkâri, Konya, Mardin, Mersin, Samsun, Şırnak ve Tunceli’de gerçekleştirildi.

Meclis'teki tüm partiler oy kaybediyor

"Bu pazar günü bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz" sorusuna katılımcıların yüzde 30.9'u AKP, yüzde 21.2’si CHP, yüzde 10.4’ü HDP, yüzde 7.9’u MHP ve yüzde 7.2’si İyi Parti cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 5.3'ü AKP’den kopan Ali Babacan’ın DEVA Partisi'ne, yüzde 3.7'si eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun liderliğindeki Gelecek Partisi'ne ve yüzde 1.4'ün Saadet Partisi'ne oy vereceğini belirtirken, katılımcıların yüzde 10.1'i ise kararsız olduğunu ifade etti.

Ankete göre, 24 Haziran Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde yüzde 42.56 oy alan AKP'nin oyunda yüzde 11'in üzerinde bir düşüş gözlemleniyor. CHP ve HDP'nin oy oranında da düşüşün gözlemlendiği ankete göre, en büyük düşüş yaşayan ikinci parti ise MHP.

CHP seçmeni HDP'ye, AKP seçmeni ise DEVA ve Gelecek Partisi’ne yöneldi

Ankete göre, CHP seçmeninin HDP'ye ve AKP seçmeninin ise DEVA ve Gelecek Partisi’ne yöneldiği ifade edildi. Buna göre 24 Haziran seçimlerinde AKP’ye oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 83.3'ü yine kendi partisine oy vereceğini belirtirken, yüzde 9.5’i DEVA Partisi'ne, yüzde 6.3’ü Gelecek Partisi'ne oy vereceğini belirtti. CHP'ye oy verdiğini bildirenlerin yüzde 84.2’si yine CHP'ye, yüzde 7.5’i HDP'ye, yüzde 4.8’i kararsız ise olduğunu ifade etti.

MHP’lilerin yüzde 12.5'i olası bir seçimde oy kullanmayacak

HDP'ye oy verdiğini bildiren 78,8’i yine HDP'ye, yüzde 9.1’i kararsız olduğunu, yüzde 4.5’i DEVA Partisi’ne, yüzde 4.5’i AKP'ye oy vereceğini belirtti. MHP'ye oy verdiğini bildirenlerin yüzde 87.5’i yine MHP'ye oy vereceğini belirtirken, yüzde 12.5’i oy kullanmayacağını kaydetti.

Katılımcılara göre, en büyük sorun, Kürt Sorunu ve ekonomi

Katılımcılara, “Sizce Türkiye'nin en büyük sorunu nedir” sorusu da yöneltildi. Buna göre katılımcıların yüzde 35.7’si ekonomi-işsizlik, yüzde 20’si Kürt sorunu, yüzde 14.7’si Cumhurbaşkanlığı Sistemi, yüzde 10.6’sı demokrasinin olmayışı, yüzde 6.6'sı hukuk sisteminin mevcut durumu, yüzde 6.3’ü Gülen Cemaati-FETÖ, yüzde 3.8’i hükûmet, yüzde 1.6’sı çatışma ve şiddet ortamı, yüzde 0.7’si ise muhalefetsizlik yanıtını verdi.

AKP'ye güven yüzde 27.1'e düştü

Türkiye’nin en önemli sorunlarını çözmeye en yakın partinin hangisi olduğu yönündeki soruya ise, katılımcıların yüzde 27.1’i AKP'yi, yüzde 21.2’si CHP'yi, yüzde 10.3’ü HDP'yi, yüzde 7.9’u MHP'yi, yüzde 7.2’si İyi Parti'yi işaret etti. Yine, yüzde 15.1'lik kesim ise "hiçbiri" cevabını verdi.

AKP'lilerin yüzde 57.9'u kayyımları desteklemiyor

“Belediyelere kayyım atama politikalarını nasıl buluyorsunuz” sorusuna ise, katılımcıların yüzde 57,9’u "Desteklemiyorum" cevabını verirken, yüzde 26,1’i "Destekliyorum" cevabını verdi. Buna göre, AKP’lilerin yüzde 49,5’i kayyım politikasını desteklemediğini, yüzde 33,3’ü desteklediğini, yüzde 17,1’i kararsız olduğunu belirtti. Aynı soruya CHP’lilerin yüzde 94,5’i “Desteklemiyorum”, HDP’lilerin yüzde 100’ü “Desteklemiyorum”, İyi Partililerin yüzde 20,4’ü “Desteklemiyorum” derken, MHP’lilerin yüzde 100’ü ise “Destekliyorum” şeklinde yanıtladı.