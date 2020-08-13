Anket: Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?

Ada Araştırma'nın son anketinde ''Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?'' sorusunu sordu. Ankete katılanların yüzde 43,2'sinin tercihi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

3-5 Ağustos tarihleri arasında yapılan gündem araştırmasına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından yüzde 14,3 ile Mansur Yavaş ikinci sırada yer aldı.

Yüzde 13,8 ile Ekrem İmamoğlu da üçüncü sırada yer aldı.

Son sırada ise yüzde 0,9 oy ile Temel Karamollaoğlu yer aldı.

"Sizce Türkiye'nin yönetim sistemi ne olmalı?" sorusuna verilen yanıtta ise "Güçlendirilmiş parlamenter sistem" diyenlerin oranı yüzde 46,6 oldu.