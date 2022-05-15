Anket: Britanya genelinde gençler ve etnik azınlıkların monarşiye desteği daha düşük

Britanya'da yapılan bir anket, 10 kişiden altısının Britanya’nın öngörülebilir bir gelecek boyunca monarşiyi korumasını desteklediğini gösterdi. Öte yandan anket, gençler ve etnik azınlıklar arasında monarşiye desteğin daha zayıf olduğunu da ortaya koydu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Britanya genelinde 10 kişiden altısının monarşiyi desteklediğini görülürken yüzde 25’lik bir grup Kraliçe Elizabeth’in tahttan inmesiyle Britanya’nın cumhuriyet olma vaktinin gelebileceğini söylüyor. Öte yandan yüzde 85’lik bir grup Britanya’da en az 10 yıl süreyle daha monarşinin kalacağını düşünüyor.

British Future isimli thinktank tarafından yapılan anket İskoçya’da monarşiye bağlılığı sürdürmek istediklerini söyleyenlerin oranının yüzde 45’te kaldığını gösterdi. Yüzde 36, Kraliçe Elizabeth’in döneminin sonlanmasının cumhuriyete geçiş için doğru bir zaman olduğunu düşünürken yüzde 19 kararsız oy verdi.

Britanya genelinde monarşiye desteğin gençler ve etnik azınlıklar arasında daha zayıf olduğu da tespit edildi. 18-24 yaş arasında yüzde 40 monarşiyi desteklerken, etnik azınlıklarda bu oran yüzde 37 oldu.

Britanya’da 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in çeşitli sağlık sorunları gündeme geldikçe bazı kritik görevlerinde yerine oğlu Prens Charles yer almaya başladı.