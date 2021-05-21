Anket: Britanya'da gençler monarşiyi istemiyor

T24 Dış Haberler

Britanya'da yapılan yeni bir ankete göre gençlerin çoğunluğu ülkenin monarşiyi kaldırması ve artık seçimle belirlenen devlet başkanı olması gerektiğine inanıyor.

YouGov tarafından yapılan ankete göre Britanya'da 18-24 yaş grubunun yüzde 41'i seçimle gelen bir devlet başkanı olması gerektiğine inanıyor. Bu gruptakilerin sadece yüzde 31'i ülkede kraliçe veya kral olması gerektiğine inanıyor.

İki yıl önce yapılan ankette bu yaş grubunun 46'sı monarşiyi tercih ederken yüzde 26'sı değiştirilmesini talep ediyordu.

Anketin tüm yaş grubunu kapsayan sonuçlarında ise halkın yüzde 61'inin monarşiyi desteklediği görüldü. Genel sonuçlarda monarşinin değiştirilmesini isteyenlerin sayısı yüzde 25'in altında kaldı.