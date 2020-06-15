Anket: Britanya'da evliler izolasyon dönemini bekârlardan daha kaygılı geçirdi

Britanya'da yapılan bir araştırma yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle geçen izolasyon günlerinde evli çiftler ve partnerlerin anksiyete seviyelerinin daha yüksek çıktığını ortaya koydu.

The Guardian'ın aktardığı habere göre, Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere, İskoçya ve Galler'deki 6 bin 430 yetişkin üzerinde bir anket yaptı. Anket sonucunda sosyal izolasyon günlerinde evli ya da ilişki içinde olan insanların anksiyete seviyesinin geçen sene kaydedilen yüzde 19 oranından yüzde 39'a çıktığı görüldü. Bekârlarda ise anksiyete oranı yüzde 36 olarak kaydedildi. Bu oran geçen yıl bekarlarda yüzde 23'tü.

Pandemi dönemi öncesi yapılan anketlerde anksiyete oranı en az olan grup yüzde 19 ile evli ya da ilişki içinde olan insanlardı.

Araştırmada çiftlerin anksiyete seviyesinin daha yüksek olması başka bağlılıkların da bulunmasıyla ilişkilendirildi. Buna partneri olan insanların dörtte biri çocuklarının evde eğitim süreciyle de ilgilendi. Öte yandan bekar ya da boşanmış olan insanların onda biri uzaktan eğitim süreciyle ilgilendi.

Araştırmada aynı zamanda 75 yaş üzeri grubun 16 ile 14 yaş orasının iki katı kadar yüksek anksiyete seviyeleri gösterdiğini ortaya koydu. Aynı zamanda araştırmaya katılanların beşte birinden fazlası evden çalışmayı zor bulduklarını bu nedenle işlerinin de kötü etkilendiğini söyledi.