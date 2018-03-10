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Ekonomi

Anket: Bitcoin ve Ethereum'un fiyatı 2018 sonunda üçe katlanacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Mart (DHA) – Gerçekleştirilen yeni bir anket, sırasıyla kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli ilk iki sanal para birimi olan Bitcoin ve Ethereum fiyatının 2018 sonuna kadar üçe katlanacağını ortaya koydu

10 Mart 2018 21:12

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Mart (DHA) – Gerçekleştirilen yeni bir anket, sırasıyla kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli ilk iki sanal para birimi olan Bitcoin ve Ethereum fiyatının 2018 sonuna kadar üçe katlanacağını ortaya koydu.
Yaygın olarak kullanılan veri karşılaştırma sitesi Finder’in düzenlediği ve South China Morning Post’ta yayınlanan ankette, dokuz blok zinciri endüstrisine en yüksek hacimli ilk 12 kripto para biriminin potansiyel fiyat hareketlenmesi hakkında sorular soruldu.
Katılımcılar anket sonucunda 2018 yılı sonuna kadar Ethereum’un piyasa hacminin yüzde 212, Bitcon’in yüzde 194 ve Bitcoin Cash’in yüzde 123 artacağını öngörürken, anketin 27 Şubat’ta piyasada gözlemlenen değerler kapsamında yapıldığı vurgulandı.
Hong Kong merkezli bir kripto para birimi borsası olan Octagon’un Başkanı Si Oh, şirketinin halen öncelikli olarak Bitcoin olmak üzere Ethereum’la da ilgilendiğini vurgularken anket sonuçlarıyla ilgili, “Şu an gerçekleşen işlem akışının çok büyük bir çoğunluğu halen Bitcoin’e ait. Ortalama olarak Bitcoin’in işlem akışını Ethereum’un üç katı olarak gözlemliyoruz” dedi.

 

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