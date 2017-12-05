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Dünya
Deutsche Welle

Anket: Almanyalı Türkler'in Almanlar'la ilişkisi kötüleşti

Almanyalı Türklere göre Ankara-Berlin hattındaki siyasi gerginlik Almanya'da yaşayan Türkler'le Almanlar'ın ilişkisini olumsuz etkiledi.

05 Aralık 2017 04:01

Almanya ve Türkiye arasındaki siyasi gerginlik, Almanyalı Türkler'in hayatını da etkiliyor. Kamuoyu araştırma şirketi Data 4U'nun Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun (NDR) "Panorama - die Reporter" programı için yaptığı ankete göre Almanyalı Türkler, Berlin-Ankara arasındaki gerginlikten olumsuz etkilendi.

Ankete katılanların yüzde 52'si Almanlarla Almanyalı Türkler'in ilişkisinin son yıllarda kötüleştiği görüşünü dile getirdi. Bunların yüzde 59'lu bu kötüleşmeye Türk ve Alman hükümetleri arasındaki gerginlikleri gerekçe gösterdi. Yüzde 53'lük bir kesim de bunda medyada çıkan haberlerin de etkili olduğunu ifade etti. Çok az sayıda kişi Türk-Alman ilişkisinin kötüleşmeye kişisel sebepleri gerekçe gösterdi.

Ankete katılanların yüzde 12'si Almanya'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerine hak verirken, yüzde 44'lük kesim bunları doğru bulmadığını ifade etti.

Bununla birlikte ankete katılanların büyük çoğunluğu kendilerini Almanya'da iyi hissettiklerini aktardı. Ankette 2 bin 800'den fazla Almanyalı Türk'e görüşleri soruldu.

Anket sonuçlarına göre Almanyalı Türkler arasında sorulara verilen yanıtlar konusunda kuşaklar arasında farklılık bulunmuyor. Data 4U şirketi en büyük farklılığın eğitim konusunda olduğunu belirtti. Ankete katılan ve eğitim seviyesi daha yüksek olanların Almanya'ya daha iyi entegre olduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha eleştirel yaklaştığı belirtildi. Eğitim seviyesi daha düşük olanlar arasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyulan sempatinin ve izlediği çizgiye desteğin daha fazla olduğu kaydedildi.

DPA, HT/BD

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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