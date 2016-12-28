Anket: Almanlar IŞİD’le aktif mücadeleden yana

YouGov isimli araştırma şirketinin Alman haber ajansı dpa için yaptığı ankete göre Almanların yüzde 53'ü IŞİD'e karşı mücadelede ülkelerinin daha güçlü bir rol üstlenmesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Katılımcıların yüzde 30'u ise bu görüşe karşı çıktı.

Her üç Almandan biri Alman ordusunun Suriye ve Irak'taki IŞİD mevzilerini bombalamasından yana olduğunu ifade ederken ankete katılanların yüzde 48'i ise bu fikri desteklemediğini vurguladı.

Ankette yöneltilen ‘'Almanya'nın bu yılki saldırıların ardından teröre karşı bir savaş içinde olduğunu düşünüyor musunuz?'' sorusu katılımcıları ikiye böldü. Katılımcıların yüzde 43'ü soruya ‘'evet'' yanıtını verirken, yüzde 44'ü 'savaş' terimini kullanmayı reddetti.

Almanya, uluslararası koalisyonun IŞİD'e yönelik operasyonlarına keşif uçakları ile destek veriyor.

Berlin'de bir Noel panayırını hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.

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DW/dpa/SÖ/HT/HS