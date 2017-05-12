Anket: Alman ordusuna güven azalıyor

Alman kamu televizyonu ARD tarafından yaptırılan "Almanya'da Trend” (Deutschlandtrend) anketine göre, Alman ordusundaki aşırı sağcı terör skandalının ardından Alman vatandaşlarının Alman ordusuna duyduğu güvende azalma kaydedildi.

Perşembe akşamı sonuçları açıklanan ankete göre, ankete katılan her iki kişiden biri Alman ordusuna güvenmiyor. Katılımcıların yüzde 49'u Alman ordusuna "az güvendiğini" ya da "hiç güvenmediğini" kaydederken, yine aynı oranda katılımcı Alman ordusuna "güvendiğini" ya da "büyük oranda" güven duyduğunu kaydetti. Geçen yıl yapılan ankette Alman ordusuna güven duyduğunu belirten katılımcıların oranı yüzde 59'du.

Savunma Bakanı'ndan reform sözü

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, yabancı düşmanı bir ağın mensubu oldukları ve çeşitli saldırılar planladıkları gerekçesiyle üç askerin tutuklanmasının ardından Alman ordusunda kapsamlı reformlara gidileceğini duyurmuştu.

Skandal, üsteğmen Franco A.'nın Suriyeli mülteci kimliğiyle aylardır saldırı hazırlığı yaptığı şüphesi üzerine Nisan ayında tutuklanmasıyla gün ışığına çıkmıştı.

Franco A. ve ardından tutuklanan Mathias F. ile salı günü tutuklanan Maximilian T.'nin "devletin varlığını tehdit eden ağır bir suç" işlemeyi planladıkları iddia ediliyor.

Alman Federal Başsavcılığı'nın iddianamesinde, "yabancı düşmanı ve aşırı sağcı bir ideolojiye mensup oldukları belirlenen üçlünün, yabancı ve mülteci konularıyla ilgilenen siyasetçilere suikast düzenlemeyi ve suçu bir mültecinin üzerine atmayı planladıkları" suçlaması yer alıyor.

Söz konusu zanlıların saldırı düzenlemeyi planladıkları kişilerin arasında eski Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile Adalet Bakanı Heiko Maas'ın da olduğu ve saldırıyı Franco A.'nın bizzat gerçekleştirmeyi planladığı da iddialar arasında bulunuyor.

Von der Leyen'e destek azalıyor

ARD'nin anketine göre Hristiyan Demokrat partili Ursula von der Leyen'in savunma bakanı olmasından memnun olanların sayısı ise geçen aya oranla yüzde 16'lık düşüşle yüzde 38'e geriledi. Ankete katılanların yüzde 58'i ise von der Leyen'in savunma bakanlığı yapmasından memnun olmadıklarını kaydetti.

Öte yandan ankete katılanların çok büyük bir bölümü Ursula von der Leyen'in Alman ordusuyla ilgili sorunları şeffaf bir şekilde gündeme getirmesinden memnuniyet duyuyor. Katılımcıların yüzde 84'ü Savunma Bakanı'nın ordunun sorunlarını açık bir şekilde dile getirmesinden memnun olduğunu ifade etti.

Katılımcıların üçte ikisi Alman ordusunun başında yeterli kontrolün olmadığını savunurken, aşırı sağcı görüşün Alman ordusunda Alman toplumunun geri kalanına kıyasla çok daha yaygın olduğunu düşünenlerin oranı ise yaklaşık üçte bir.

Ankete pazartesi ve çarşamba günleri arasında bin kişi katıldı.

©Deutsche Welle Türkçe

rtr,dpa,AFP/BW,BK