Anket: AKP'nin oyları 37.1'e geriledi; yeni kurulan partilerin oylarında yükseliş

İngiltere’de yaşayan serbest gazeteci Michael Sercan Daventry’nin yönettiği jamesinturkey.com sitesi, son beş seçim anketinden yola çıkarak Türkiye seçim anketinin ortalama sonuçlarını yayımlandı.

Kasım 2020 sonuçlarına göre ankette AKP’nin düşüşü sürerken diğer partilerin bir önceki araştırmaya göre oy oranlarını koruduğu görüldü. Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, araştırma sonucunda Haziran 2018 seçimlerinden bu yana yüzde 5.5 oy kaybeden AKP’nin yüzde 37.1 oranına geldiği görüldü.

MHP’nin ise 2018’den bu yana yüzde 1.1 oy kaybederek yüzde 10’a gerilediği ortaya çıktı. Ankette CHP ise 2018’e göre oyunu yüzde 0.8 artırarak 23.4 oy oranına ulaştı. Ankete göre 2018’den bu yana oyunu en çok yükselten parti ise İYİ Parti oldu. İYİ Parti yüzde 2.9 artışla oy oranını yüzde 12.8’e çıkardı. Bu sonuçlara göre de Cumhur İttifakının oyu yüzde 47.1 olarak hesaplanırken, Millet İttifakının toplam oyu ise yüzde 36.2 oldu.

HDP’de ise 2018'e göre 0.7 puanlık düşüş yaşanırken partinin Kasım ayındaki oy oranı yüzde 11 olarak belirlendi. Araştırma sonucunda Saadet Partisi de yüzde 1 oy oranına sahipken yeni kurulan Gelecek Partisi ve DEVA Partisinin oylarını yükselmeye başladığı görüldü. Ankete göre Gelecek Partisi olası bir seçimde yüzde 1.5 oya ulaşırken, DEVA da yüzde 2.6’ya ulaşıyor.

Sonuçlar şöyle: