Anket: ABD'lilerin yüzde 60'ı Biden'ın gösterdiği performanstan memnun değil

T24 Dış Haberler

Yeni bir ankete göre ABD'lilerin neredeyse yüzde 60'ı Joe Biden'ın Başkan olarak iyi bir iş çıkarmadığına inanıyor.

CNN için SSRS tarafından yapılan ankete göre ABD'lilerin yüzde 58'i Biden'ın performansından memnun olmadıklarını söylerken, yüzde 41'i memnun olduklarını belirtiyor. Aralık ayında yapılan ankette onaylamayanların onaylayanlara oranı yüzde 49'a yüzde 41'di.

Ankete göre bağımsızların yüzde 36'sı, Cumhuriyetçilerin yüzde 9'u, Demokratların ise yüzde 83'ü Biden'ın başkanlık performansından memnun olduğunu söylüyor. Bu oran geçen ay Demokratlarda yüzde 94'tü.

Ankete katılanların yüzde 56'sı Biden'ın başkanlığı boyunca yaptığı hiçbir hamleyi onaylamadıklarını belirtti.