Anket: ABD'de seçmenin çoğu Trump ve Pence'in maske takmasını istiyor

T24 Dış Haberler

ABD'de yapılan anket seçmenlerin çoğunun ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni tip Koronavirüs önlemi olarak kamuya açık alanda maske takmasını beklediklerini gösterdi.

Morning Consult ve Politico'nun gerçekleştirdiği anket, kayıtlı seçmenlerin 10'da 7'sinin ve Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 58'inin ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in kamuya açık alanlarda maske takmasını istediklerini ortaya çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi maskesiz görüldükten sonra yaptığı bir açıklamada "Ben kimseye yakın durmuyorum" demişti.

Başkan Yardımcısı Mike Pence de Koronavirüs hastalarının tedavi edildiği bir kliniğe gittiğinde içeride maske takmayan tek kişi olmuştu. Öte yandan geçen günlerde muhabirler Pence'in Beyaz Saray'a yüzünde maskeyle gittiği görüntüleri yakalamıştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme merkezi, sosyal mesafenin korunmasının zor olduğu kamuya açık yerlerde maske takmanın gerekliliğini vurgulamıştı.