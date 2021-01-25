Anket: 25 millet arasında en sık sarhoş olanlar İskoçlar ve İngilizler çıktı

25 ülkeden insanların katıldığı bir anket, İngiliz ve İskoçların "en sık sarhoş olan" millet olduğunu ortaya koydu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Küresel Uyuşturucu Anketi'nin (GDS) 2020 araştırması Britanya'da alkol sorununun diğer uyuşturuculardan daha tehlikeli olduğunu gösterdi. Britanya genelinde 25 yaş altı insanların yüzde 5'i hastanede alkol tedavisi gördüğünü belirtti. Bu oran küresel anlamda yüzde 2 olarak belirlendi.

Anket için dünya genelinde 110 bin kişiye sorular soruldu. Ankete katılanlara ne sıklıkta "sarhoş oldukları" soruldu. Sarhoşluk tanımı ise, denge ve konuşma kabiliyetinin kaybolması, olaylara odaklanamamak, çevredekilerin anlayacağı şekilde davranışların değişmesi olarak yapıldı.

İskoç ve İngilizler, bu tanıma bağlı olarak bu yıl bir önceki yıla oranla 33 kat daha sık sarhoş olduklarını söyledi.

Ankete katılan Polonyalılar, Almanlar, İspanyollar, İtalyanlar, Portekizler gibi 25 farklı milletten insan arasında en sık sarhoş olduğunu söyleyen İskoçlar ve İngilizler oldu.