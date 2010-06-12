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Yaşam

Ankesörlü telefon sapığı da yakalanır

Konya'da bir kadın öğretmeni 5 yıl boyunca telefonla rahatsız eden evli ve 2 çocuk babası tacizci, 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

12 Haziran 2010 03:00

T24 - Konya'da bir kadın öğretmeni 5 yıl boyunca telefonla rahatsız eden evli ve 2 çocuk babası tacizci, 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.


Konya 3. Sulh Ceza Mahkemesi, tutuksuz yargılanan evli ve 2 çocuk babası R.D hakkında açılan davayı sonuçlandırdı.



Mahkeme, R.D'nin cinsel taciz suçunu işlediği anlaşıldığından 1 yıl 3 ay, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan da 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



Sanık hakkında verilen cezada, sanığın sabıkasının bulunmaması, duruşmadaki tavrı ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkemede olumlu kanaat oluşması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.



Sanığın 5 yıl boyunca denetim süresine tabi tutularak denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşürüleceği bildirildi.



Öğrencilerim destek oldu


İngilizce öğretmeni F.D, tacizcinin yakalanması için çok çaba sarf ettiğini, adeta dedektifliğe soyunduğunu söyledi.



Ancak adaletin verilen kararla yerini bulduğuna dikkat çeken F.D, ''Gerçekten çok huzurluyum. Vicdanen rahatım. Benim mücadelemi gören herkes destek verdi. En büyük destekçilerim ise öğrencilerim oldu'' dedi.



F.D, yaşadığı psikolojik olaylar nedeniyle tazminat davası açacağını da ifade ederek, şunları kaydetti:



''Mahkemeye verdiğim konuşmaların yer aldığı CD, çok işe yaradı. Olay ilk duyulduğunda çevremdekiler neredeyse beni suçlayacaktı. Sanki rahatsız eden kişiye ben yüz vermişim gibi suçlandım. Mücadele isteğim bu yaşananlardan dolayı çok artmıştı. Öğretmen olarak üzerime düşeni yaptım. Hakkımı sonuna kadar aradım. Bugüne kadar mesleğimden dolayı insanlara hep örnek olmaya çalıştım. Bu davranışımın da doğru ve yerinde olduğunu düşünüyorum. Umarım bu karar 'ankesörlü telefonla arayan sapık yakalanmaz' düşüncesini yok eder. Herkes hakkını arar.''




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