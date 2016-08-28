Ankara'yı yine 'sel aldı'; yağmur sonrası başkentte bildik görüntüler!

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası kısa süre içinde, merkezde bulunan birçok alt geçit ve köprü altı bağlantı yolları alt yapı yetersizliği sebebiyle yine sel altında kaldı. Kentte her yağışın ardından yaşanan manzara yine değişmedi.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından üç farklı hattın bağlandığı Kızılay metro istasyonu çalışmadı. Yolcular önceki duraklarda tahliye edildi.

Kentin farklı yerlerinde de bazı ev ve iş yerlerini ise su bastığı öğrenildi. Yağış nedeniyle kentte elektrik kesintileri de yaşandı.