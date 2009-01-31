Ankara'yı sarsan ses kaydı

Karadayı: Kaset montaj

’Mumcu hava için teklif etti’



’İşi ancak TSK temizler’

Mumcu dava açıyor

'367 için destek istemişti'

Sözlerimi içine sindirememiş'

'Kararlarımı vicdanımla verdim'

11. Cumhurbaşkanı'nın seçimi için başarısızlıkla sonuçlanan 367 tartışmaları ile ilgili şok bir ses kaydı Ankara gündemine bomba gibi düştü.Eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'ya ait olduğu iddia edilen ses kaydına göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde dönemin ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu’nun Meclis’e girmesi askerlerin baskısıyla engellenmiş. Mumcu bu baskı iddialarını reddetmişti.Emekli Genelkurmay Başkanı Org. İsmail Hakkı Karadayı’nın Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Anavatan lideri Erkan Mumcu’yu aradığı ve Meclis’e girmemesi yönünde telkinlerde bulunduğu iddia edilmişti. Mumcu bu iddiayı yalanlamıştı.Ancak Türktime adlı internet sitesi ortaya, nereden geldiği belirsiz bir ses kaydı çıkardı.Org. Karadayı’ya ait olduğu iddia edilen ses kaydında 367 sürecine ait birtakım konuşmalar var. Karadayı olduğu iddia edilen kişi Mumcu’ya Meclis’e girmemesi yönünde yaptığı telkinleri anlatırken, ağır ifadeler kullanıyor. Seçimlerden AKP’nin galip çıkması ve Cumhurbaşkanı’nı da kendi istedikleri biri seçmeleri halinde bu işi “TSK’nın temizleyeceği”ni söylüyor.Karadayı’ya ait olduğu iddia edilen sözler şöyle:"Cumhurbaşkanın halk tarafından seçilmesi için 367’yi bulamazlarsa bu iş bitiyor. Mumcu, zaten teklifi yapan p..... kendisi. ’Cumhurbaşkanlığı seçimine kesinlikle girme’ dedim. Girmedi. O girseydi seçiliyordu. Abdullah Gül olmadı. Gaye oydu... Fakat bu bana ’Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini istiyorum’ dedi. Bu dedim ’sakıncalı.’ Hava yapmak için bunu teklif etti. AKP de üzerine atladı. 367’yi bulamazlarsa kadük oluyor gidiyor.Ben bir iki kişiye daha telefon ettim ’sakın girmeyin’ diye. İşte bazı bir iki milletvekiline. Teşekkür ettim Sabih Kanadoğlu’na, gece konuştuk 45 dakika kadar. ’Ne olacak bundan sonra’ dedim. ’Valla kötü istikamette gidiyorlar’ dedi.Genelkurmay’ın düşünmesi lazım artık... Bunlar, yani Cumhurbaşkanlığına kadar kendi adamlarından biri gelir gene seçimde de ekseriyetle başa geçerlerse o zaman asker temizler bunu."Eski ANAP lideri Mumcu, Karadayı’ya ait olduğu iddia edilen ses kaydında yer alan kendisiyle ilgili ifadelere tepki gösterdi. “Her söz sahibinin seviyesini gösterir ve sahibine aittir" diyen Mumcu, şahsına yönelik hakaret içeren sözler nedeniyle mümkün olan tüm hukuk yollarına başvuracağını bildirdi.Mumcu yaptığı yazılı açıklamada, bugün bazı medya organlarında, emekli Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’ya ait olduğu iddia edilen sözler ve ses kayıtlarında kendisinin isminin geçtiğini söyledi. Şahsına yönelik hakaret içeren sözler dolayısıyla gerekli ve mümkün olan tüm hukuk yollarına başvuracağını bildiren Mumcu, “Anılan ses kayıtlarında İsmail Hakkı Karadayı’nın sözünü ettiği telefon görüşmesini 2007- 2008 yıllarında benimle yapılan pek çok gazete ve televizyon röportajlarında kamuoyunun bilgisine sunmuştum. Bugün de emekli Genelkurmay Bbaşkanı İsmail Hakkı Karadayı’ya atfedilen ses kayıtları kamuoyuna sunduğum bilgilerin gerçekliğinde en küçük bir kuşku olmadığını göstermektedir. O gün söylediklerimin delilleri bugün ortaya çıkmaktadır “ dedi.Karadayı ile hayatında bir kez havalimanı VİP salonunda karşılaştığını, bunun dışında DP ile Anavatan Partisi’nin bütünleşme sürecinde Karadayı’nın kendisini telefonla aradığını bildiren Mumcu, şunları söyledi:“Üç dakika kadar süren bu telefon görüşmesinde birleşme kararımızı kutlamış, konuşmanın devamında ‘367’ tezine destek vereceğimizi umduğunu beyan etmiş ve bizden ‘367 iddiasının hukuksal bir temelinin bulunmadığı, bu hususta en doğru çözümün seçimi halkın yapacağı bir anayasa değişikliği olduğu" yanıtını almıştır. O konuşmada seçimi halk yapsa da yine AKP’li bir ismin seçilebileceği yönündeki kaygısını ifade etmiş ve benden “demokrasi böyle bir şey halk kimi isterse onu seçsin" yanıtını almıştır.İsmail Hakkı Karadayı kendisine atfedilen ses kaydı gerçek ise bizim bu tutumumuzu anlayamamış veya içine sindirememiş olmalı ki hakkımızda hakaretamiz sözler sarfediyor. Her söz sahibinin seviyesini gösterir ve sahibine aittir. İki yıldan beri anlattığım şeylerin gerçekliğinin böyle bir kayıtla da ortaya çıkması benim için şaşırtıcı değil. Çünkü gerçeklerin en temel vasfı eninde sonunda açığa ortaya çıkmalarıdır. Demokratik sürece silahlı kuvvetlerin müdahale etmesini önerecek kadar izan ve insaf çizgisinden çıkmış bir anlayış ile hayatımın bir saniyesinde bile aynı yerde olmadım. “Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda, kararlarını seçimden iki yıl önce verdiklerini kaydeden Mumcu, o tarihlerde Cumhurbaşkanını halkın seçmesi yönündeki önerilerini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur oylamasına katılmayışları konusunda gerekçe uyduranların gerçekleri saptırmaya çalıştığını savunan Mumcu, “Bugün siyaset dışında olmayı tercih etmiş olmama rağmen siyasette bıraktığım izler ile kavga etmeyi sürdürenler şunu anlamalıdır ki, artık cumhurbaşkanını halkın seçecek olması Türk demokrasi tarihinin en ileri adımlarından biridir. Ve Türkiye bu adımı attıysa Erkan Mumcu’nun onurlu, kararlı duruşunun bunda büyük payı vardır. Devrim niteliğindeki bu değişimin sancı doğurması kaçınılmazdır. Bu duruştan hesap sorulması ve tasfiye edilmek istenmesi de siyasetin tabiatındandır. Ne pişmanlık duyarım ne de sitem ederim. Kararlarımı vicdanımla verdim ve o vicdan sayesinde dimdik ayaktayım“ dedi.