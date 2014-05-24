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Yaşam

Ankara'yı sağanak yağış vurdu

Başkent'te etkili olan yağışlar nedeniyle birçok ilçede su baskınları yaşandı, araçlar yollarda kaldı

24 Mayıs 2014 12:47

Ankara’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir çok ev ve iş yerini su bastı, birçok araç da yollarda kaldı.

Başkent'in kuzey kesimlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Keçiören ve Pursaklar’da birçok ev ve iş yerini su bastı. Yollarda biriken su nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Ev ve işyerlerini su basan bazı vatandaşlar, kendi imkanları ile suyu tahliye etmeye çalıştılar. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ve itfaiyede su basan yerlerde tahliye çalışması yaptı. Evlerde bulunan eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. 


Protokol yolunda araçlar mahsur kaldı


Protokol-Havalimanı yolunda Pursaklar ilçesi girişinde sağanak yağış nedeniyle çok sayıda araç oluşan su birikintisinde mahsur kaldı. 4 şeritli protokol yolu şehir merkezi istikametine trafiğe kapandı. Yolun trafiğe kapanmasının ardından Havalimanı-Ulus yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalışırken bazı vatandaşlar su içerisinde hareket edemeyen araçlarında mahsur kaldı. Belediye ekipleri, iş makinaları, yol temizleme araçları ile uzun süre yolda biriken suyu tahliye etmeye çalıştılar. Uzun uğraşlar sonucu belediye ekipleri yolu trafiğe açtı. 

Öte yandan trafiği düzenlemek için olay yerinde bulunan bir trafik polisi ile bir servis şoförünün tartışması ise kameralara yansıdı. İkili arasında yaşanan şiddetli tartışma araya girenler tarafından kavgaya dönüşmeden sonlandırıldı. Trafik polisi çevredekiler ve meslektaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi. 

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