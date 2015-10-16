Ankara'yı kana bulayan canlı bombalar, saldırıdan 3 gün önce Emniyet'e bildirilmiş!

Ankara’yı kana bulayan canlı bombalardan olduğu iddia edilen Yunus Emre Alagöz hem görüntülerden hem DNA’dan, Ömer Deniz Dündar ise görüntülerden tespit edildi. Suruç’taki canlı bombanın ağabeyi Yunus Emre Alagöz, 4 aydır aranıyordu.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, 10 Ekim günü ‘Emek, Barış ve Demokrasi’ mitingi öncesi 99 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Ankara Başsavcılığı ile İstihbarat ve Terör polisinin yürüttüğü soruşturmada, 2 canlı bombanın kimliğine ulaşıldı. Patlama anına ve öncesine ait yapılan incelemede, ikisi de Adıyaman nüfusuna kayıtlı ve IŞİD bağlantılı olan Yunus Emre Alagöz ile Ömer Deniz Dündar görüntülerden de tespit edildi. Görüntü incelemesinde Alagöz ile Dündar’ın, özel bir araçla Gaziantep’ten Ankara’ya gelip Gölbaşı ilçesinde indikleri belirlendi. Yol kenarındaki duraktan bir taksiye binen canlı bombalar, miting alanına 10 dakika mesafede bulunan Balgat’taki bir kafeye gitti. İki canlı bomba, kahvaltı yaparak miting için toplanma saatini bekledi.

Taksiyle gara gittiler

2 saldırgan daha sonra yine taksiye binerek, gar meydanına gitti. İkili, miting için alana yürüyen grupların arasına karışarak saldırı noktasına ulaştı. Ayrı noktalarda mitinge katılanların toplanmasını bekleyen 2 saldırgan, bir süre bekledikten sonra eylemi gerçekleştirdi. IŞİD ile bağlantılı Adıyaman ‘Dokumacılar’ grubuna bağlı Alagöz ile Dündar’ın, Suruç’taki canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz ile Diyarbakır’daki HDP mitingine bomba koyan Orhan Gönder gibi örgütün Gaziantep’teki ‘uyuyan hücreleri’nde saldırıya hazırlandıkları kaydedildi.

Suruç’taki canlı bombanın ağabeyi olan Yunus Emre Alagöz ile diğer saldırgan Ömer Deniz Dündar, bilinen ve istihbaratın takibinde olan isimlerdi. 4 aydır aranıyorlardı. Suruç’taki canlı bomba saldırısının ardından emniyet istihbarat tarafından hazırlanan ve temmuz ayında 81 ilin güvenlik birimlerine gönderilen 16 kişilik ‘canlı bomba’ eylemci listesinde de yer alan Alagöz ile Dündar’ın fotoğraf ve kimlik bilgileri de tüm birimlerle paylaşıldı.



3 gün önce isimler bildirildi



Ankara’daki saldırıdan 3 gün önce ise mitinge yönelik canlı bomba veya bombalı saldırı olabileceği istihbaratının geldiği, saldırının Alagöz ve Dündar’ın da içinde bulunduğu 16 kişilik gruptan birileri tarafından yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Gelen istihbarat doğrultusunda Ankara’da birçok noktaya operasyon yapılırken, saldırganlar bulunamadı. İstihbarat bilgisi, fotoğraf ve kimlik bilgileri olmasına rağmen saldırının nasıl önlenemediği tartışılırken, bu noktada zafiyet gösterdikleri değerlendirilen Ankara Emniyet İstihbarat ile Güvenlik Şube müdürleri görevden alındı.

Alagöz ve Dündar ile bağlantılı operasyonlarda Gaziantep’te saldırganları getiren araç sahibi, araç sürücüsü ile rehberlik yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı. Ankara’da bu kişilerle ilgisi olduğu sanılan 2 kişi ile yine IŞİD bağlantılı 3 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kayıtları UYAP’ta

Polisin takibindeki Alagöz ile Dündar’ın, UYAP ve GBT’de (Genel Bilgi Taraması) arama kayıtları olduğu da ortaya çıktı. Saldırganların canlı bomba eylemcisi olarak arandıkları bildirildi. Suriye’de IŞİD’e bağlı eğitim kamplarında bomba eğitimleri aldıkları değerlendirilen her iki saldırganın, terör nitelikli şahıs olarak arandıkları dönemde Adıyaman’daki aileleriyle görüştükleri, son 4 aydır kayıplara karıştıkları da öğrenildi.