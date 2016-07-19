Ankara'yı bombalayan cunta uçakları Diyarbakır'dan kalkmış

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup cuntanın 15 Temmuz gecesi başlattığı darbe girişiminde Ankara'yı bombalayan 6 uçağın Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü'nden kalktığı öğrenildi.

Darbe girişimi soruşturması kapsamında 15 Temmuz gecesinde yaşananlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Darbe girişimi sırasında Ankara'da TBMM başta olmak üzere bir çok noktayı bombalayan savaş uçaklarından 6'sının Diyarbakır'da bulunan 8'nci Ana Jet Üssü'nden kalktığı ortaya çıktı.

Aynı üste daha sonra, 2 savaş uçağının da aldıkları talimatla, darbe girişimine karşı durmak için ve havalanan diğer savaş uçaklarını indirmek için havalandığı öğrenildi. Ankara'yı bombaladıkları belirtilen 6 savaş uçağı bir daha Diyarbakır'a geri dönmezken, başka üslere indiği öğrenildi.

Generallerin olmadığı gece kalktılar

Darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz akşamında Diyarbakır 8'nci Ana Jet Üssü'nde general bulunmadığı belirtildi. 2'nci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli'nin izinde olduğu, 8'inci Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Deniz Kartepe'nin ise, İstanbul'da bir havacı generalin kızının düğünde olduğu öğrenildi. Diyarbakır'dan savaş uçaklarının 8'nci Ana Jet Üssü'nde kalkarak, darbe girişimi yapan gruba destek vermesi üzerine gece geç saatlerde polisler ve cumhuriyet savcısı üsse baskın düzenledi. Baskında 3 albay, 5 yarbay 98 subay, 19 askeri hakim ve savcı olmak olmak üzere toplam 142 asker ile ilgili gözaltı işlemi yapıldı.

Darbe girişiminin olduğu gece izinde olan 2'nci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli ile 16'ıncı Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Savaş Beyribey için de gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.