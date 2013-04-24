Ankara'ya 'toplu taşıma teleferiği' yapılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ilk toplu taşıma amaçlı teleferiğini Yenimahalle Metro İstasyonu-Şentepe arasında yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, saatte 4 bin 800 yolcu taşıma kapasiteli teleferik hattının, 4 duraklı olacağı, hatta 10 kişilik 106 kabinde yolcu taşınacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, metro ile senkronize çalışacak olan teleferik sisteminin, trafiğin rahatlamasına yardımcı olacağını bildirdi.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından Yenimahalle ve Şentepe arasına döşenecek hat için çalışmalara başladıklarını ifade eden Gökçek, Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan karar üzerine teleferik ihalesine çıkılarak, teknik görüşmelerin ardından güzergah ve sistemin netleştirildiğini belirtti.

Teleferiğin yolcu potansiyeli fazla olan tramvay, hafif raylı ve metro sistemlerine göre daha avantajlı olduğunu vurgulayan Gökçek, yatırım maliyeti, teknik boyutlar, kamulaştırma sorunları, yapım süresi, yolların uzun süre kapalı kalması, işletme ve personel maliyetlerinin yüksek olması gibi pek çok nedenle teleferik yapımının daha avantajlı olacağını ifade etti.

Toplu taşımada teleferiğin Hong Kong, Singapur, New York ve Rio de Janerio gibi birçok kent ve ülkede kullandığını anlatan Göçek,

'Planlanan ilk istasyon, Yenimahalle Metro İstasyonu olacak ve Şentepe merkezine kadar ulaşım havadan sağlanacak. Güzergah boyunca 4 durak yer alacak. 10 kişilik 106 kabinin aynı anda hareket edeceği teleferik sistemi 200 metre kot farkında, 3 bin 257 metre uzunluğunda olacak. 24 metrelik inme-binme alanı olacak, yolcular bir yandan inerken, başka bir yerden de kabinlere binebilecek. Her kabin 15 saniyede bir istasyondan hareket edecek ve 13,5 dakikada başlangıçtan varışa ulaşabilecek. Sistem durmayacak ve yavaşlamayacak. Sadece engellilerin ve yaşlıların binişi sırasında kalkış yavaşlatılabilecek' dedi.