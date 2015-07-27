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Dünya
Deutsche Welle

Ankara'ya NATO mesajı

NATO Konseyi'nin olağanüstü toplantısı öncesinde Almanya ve NATO yönetiminden Ankara'ya giden mesajlar, ittifakın operasyonlara dahil olmayacağı yönünde.

27 Temmuz 2015 19:46


Alman hükümetinin sözcü vekili Georg Streiter, Berlin'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin IŞİD'e yönelik operasyonlarına NATO'nun da dahil olması için şu anda yasal bir zemin olmadığını söyledi. "Bir ittifak meselesi olmaktan uzak" diye konuşan Streiter, bununla birlikte Başbakan Angela Merkel'in Türkiye'nin IŞİD'e karşı mücadeleye başlamasını memnuniyetle karşıladığını da sözlerine ekledi.

Merkel'in Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in de mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi. Alman Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Steinmeier'in görüşmede IŞİD'le mücadelede 'ortak çaba' teminatı verdiğini aktardı, ancak ayrıntılarla ilgili bilgi verilmedi.

Steinmeier'in IŞİD'in bölgede daha fazla yayılmamasının herkesin amacı olduğunu dile getirdiğini kaydeden bakanlık sözcüsü sözlerini, "Ankara'nın beklentilerinin ne olduğu NATO özel oturumunda görülecek" şeklinde sürdürdü.

Silahlar PKK'nın eline geçer mi?

IŞİD'le mücadeleye destek veren Almanya hükümeti, PKK'ya yönelik operasyonların barış sürecini tehlikeye atmasından endişe ediyor. Başbakan Merkel'in ardından Steinmeier'in de Berlin'in bu yöndeki endişesini Çavuşoğlu'a ilettiği bildirildi. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Çavuşoğlu da barış sürecinin hükümetinin çıkarına olduğunu Steinmeier'e aktardı.

Berlin'de Almanya'nın Kuzey Iraklı peşmergelere verdiği silahların PKK'nın eline geçip gezmeyeceği sorusu da gündeme geldi. Bu konuda bir açıklama yapan Almanya Savunma Bakanlığı yetkilisi, Kuzey Iraklılardan silahların başkasına devredilmeyeceğine dair 'kullanım teminatı' alındığına dikkat çekti.

Sol Parti'den Patriot çağrısı

Muhalefetteki Sol Parti ise NATO çerçevesinde Türkiye'ye yerleştirilen Patriot füzesavar sisteminin geri çekilmesini istiyor. Sol Parti Meclis Grup Başkan Vekili Wolfgang Gehrcke, "Türkiye şu anda saldırgan bir savaş yürütüyor. Bu koşullar altında bu sistemin orada kalmasına izin verilemez" diye konuştu.

Gehrcke, ayrıca Almanya hükümetinden "devletler hukukuna aykırı saldırganlığı" nedeniyle NATO Konseyi'nde Ankara'yı kınayan bir karar çıkarılmasını gündeme getirmesini talep etti. Alman ordusunun gelişmeleri izlediğine işaret eden Savunma Bakanlığı, Patriot füzeleri ile ilgili sürecin daha önce planladığı gibi sürdüğünü söyledi.

"Türkiye'nin yardıma ihtiyacı yok"

Brüksel'deki kritik NATO toplantısı öncesinde bir açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin şimdilik büyük bir desteğe ihtiyacı olmadığını tahmin ettiklerini ifade etti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Stoltenberg, "Türkiye'nin güçlü bir ordusu ve güçlü güvenlik güçleri var. Bu nedenle askeri destek sorusu şu an için gündemde değil" diye konuştu. Stoltenberg 2013'te Türkiye'nin güneydoğusunda Patriot füzeleri üslendirilmiş olduğuna da dikkat çekti.

NATO'ya üye 28 ülkenin büyükelçileri salı günü Türkiye'nin çağrısıyla gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya gelecekler.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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