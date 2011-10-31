-Ankara'ya her gün 253 yeni araç ANKARA (A.A) - 31.10.2011 - Başkent trafiğine hergün ortalama 253 motorlu araç ekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Ankara'da, 2011 yılı başında 1 milyon 285 bin 661 olan motorlu kara taşıtı sayısı, ağustos sonu itibarıyla 1 milyon 347 bin 151'e ulaştı. 8 aylık dönemde motorlu kara taşıtlarındaki net artış, 61 bin 490'ı buldu. Bu artışta anakalemi, yaklaşık 46 bin ile otomobiller oluşturdu. 2011 Ağustos sonu itibarıyla Başkent'te 970 bin 287 otomobil, 24,2 bin minibüs, 17,2 bin otobüs, 191,1 bin kamyonet, 63,7 bin kamyon, 3,3 bin özel amaçlı taşıt, 43,3 bin de traktör bulunuyor. Kentte motosiklet kullanımındaki artış da dikkati çekiyor. Ağustos sonunda motosiklet sayısı 34 bine ulaştı. 2005 yılı sonunda sadece 20,7 bin düzeyindeki motosiklet sayısı, 2006'da 26,8 bin, 2007'de 28,9 bin, 2008'de 30,4 bin, 2009'da 31,6 bin, 2010'da da 32,8 bin oldu. Yılın 8 aylık döneminde, trafikteki motosiklet sayısı 1.169 artış gösterdi. -''Temel çözüm; Metro''- Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Orhan Sarıaltun, son yıllarda sadece başkent Ankara ya da Türkiye'de değil, tüm dünyada özel araç sahipliği sayısında artış gözlendiğini belirterek, kent içi ulaşım politikalarının artan önemine vurgu yaptı. Belli nüfusun üzerindeki kentlerde ulaşım sorununa temel çözümün ''metro'' olduğunu ifade eden Sarıaltun, Paris, Londra, Moskova metrolarına işaret ederek, raylı sistemin, dünya metropollerince denenmiş, öğrenilmiş bir gerçek olduğunu söyledi.