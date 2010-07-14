-ANKARA'YA GOLF SAHASI ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) ile Golf Federasyonu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde golf sahası yapılması için çalışma yürütüyor. Özellikle başkentte görev yapan yabancı diplomatların golf oynayabilmek için Antalya ya da İstanbul'a günübirlik gitmelerinin sıkıntısı yaşanan Ankara'da, bu eksikliğin giderilmesine çalışılıyor. Bu kapsamda Gölbaşı'nın Ballıkpınar bölgesinde yaklaşık 800 dönümlük arazide golf sahası yapımı planlanıyor. Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, golf için Ballıkpınar'da büyük bir Hazine arazisinin bulunduğunu kaydetti. Araziyi Hazine'den istediklerini dile getiren Akgül, "Er ya da geç Ankara'ya golf sahası yaptıracağız" dedi. Kastamonu'ya golf sahası yapılmasına yönelik daha önce çalışma yapıldığını ve şu an federasyonun ihale aşamasına getirdiğini ifade eden Akgül, ''Kastamonu'da da güzel bir arazi vardı. Bütün izinleri alabilmemiz 4 yıl sürdü'' dedi. -''EKSİKLİK GİDERİLECEK''- Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu da arsanın tahsis edilmesinin ardından gerekli izinlerin alınmasının yaklaşık 18 ay sürebileceğini belirtti. Akgül, ''Tahsisten sonra her şey yolunda giderse izin süresinin ardından saha yapımı da 18 ay sürebilir. Eğer arsa bize verilirse 3 yılda sahayı yaparız. Ankara'nın bir golf sahasına ihtiyacı var. Bu eksikliği gidermek istiyoruz'' diye konuştu.