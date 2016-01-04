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Dünya
Deutsche Welle

'Ankara'ya fazla ödün vermeyin'

Almanya'da iktidar ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi'nin Genel Başkanı Horst Seehofer, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine karşı çıktı.

04 Ocak 2016 16:23


"Bild am Sonntag" gazetesine sığınmacı krizine ilişkin görüşlerini açıklayan Horst Seehofer, Türkiye'ye de değindi.

Sığınmacı krizinin üstesinden gelinmesi amacıyla Türkiye'ye fazla ödün verilmemesi çağrısında bulunan Seehofer, "Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusuyla sığınmacı polikalarının bir araya getirilmemesi konusunda uyarıyorum. Bu 'temiz' bir tavır olmaz ve vatandaşlarımız tarafından reddediliyor" dedi.

Partisi Hristiyan Sosyal Birlik'in Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine daha önce olduğu gibi yine karşı olduğunu vurgulayan Seehofer, "İmtiyazlı ortaklığa evet, ama tam üyeliğe hayır" dedi.
AB-Türkiye anlaşması
Avrupa'ya mülteci akınını durdurmak için aylardır AB ile Türkiye arasında süren pazarlıkta kasım ayında anlaşma sağlanmıştı. Avrupa'ya göçmen akışını kesecek önlemleri alması halinde Türkiye'ye 3 milyar Euro mali yardım, vize kolaylıkları ve üyelik müzakerelerine tekrar hız verilmesi sağlanacak. Türkiye, AB'den sağlanacak yardım karşılığında daha fazla sığınmacıyı ülkesinde ağırlayacak ve Yunanistan sınırını daha iyi koruyacak.

'Sığınmacı bombardımanı'

Yunanistan geçen hafta her gün binlerce sığınmacının Yunan adalarına geçtiği gerekçesiyle Türkiye'yi eleştirmişti. Göçten sorumlu Yunanistan Başbakan Yardımcısı Yanis Mouzalas, "Türkiye akının önünü almıyor. Şiddetli fırtınaya rağmen günde 4 bin sığınmacı bombardımanına tutuluyoruz. Bu normal olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Müzakerelerde canlanma

Üyelik müzakerelerinin yeniden canlandırılması kapsamında AB ve Türkiye arasında iki yıl aradan sonra ilk kez somut bir adım atılmış, Brüksel'de 14 Aralık'ta düzenlenen Hükümetlerarası Konferansta 17 numaralı "Ekonomik ve Parasal Politika" başlığı açılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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