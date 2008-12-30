Ankara'ya Cemil Çiçek mi?

AKP'nin 2. adamından Gökçek'e veto

Başbakan ve AKP Genel Başkanı Tayip Erdoğan’ın, AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’i düşündüğü ileri sürüldü. AKP adayı olarak Cemil Çiçek’in adı akşam saatlerinde başkent kulislerine bomba gibi düştü.İddiaya göre, Başbakan Erdoğan’ın Ankara adayını belirlediği, açıklanmasında yaşanan gecikmenin nedeninin ismin netleşmemesinden değil Çiçek’in adının zamanından önce ortaya çıkarak yıpranmasını önlemek olduğu ifade edildi. Hiçbir milletvekilinin adaylık için kendisine gelmemesini isteyen Erdoğan’ın yaşanan özel durum nedeniyle Ankara için ayrıcalık yaptığı, adaylık önerisine de Çiçek’in olumlu yaklaştığı ileri sürüldü.AKP içinde Başbakan ve çok dar bir çevrenin tartışarak üzerinde uzlaştığı belirtilen Çiçek’in Ankara halkı tarafından da kabul göreceği ifade ediliyor. Erdoğan’ın çok yakın kurmayları arasında yapılan değerlendirmelerde, hemen herkesimle arası iyi olan, hatta CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın sabah sporu yaptığı tek AKP’li olan Çiçek’in Yozgat Belediye Başkanlığı da yaptığının altı çizilerek, “Belediyeciliği de yüksek politikayı da son derece iyi bilen bir siyasetçi" yorumları yapılıyor.Çiçek’in aday gösterilmesinin, Ankara adaylığı için isimleri öne çıkan mevcut Belediye Başkanı Melih Gökçek, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki başta olmak üzere parti içinde yaşanması muhtemel kırıcı tartışmaların da önüne geçeceği, örgütün de üzerinde uzlaşacağı bir isim olacağı ifade edildi.Çiçek ise, dün akşam gazetecilerin soruları üzerine, AKP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olacağı iddialarına net bir dille karşı çıktı ve “Benim dışımda söylenen şeyler, ne böyle bir düşüncem ne de niyetim olur” dedi.