-ANKARA'YA ''AKDENİZ'DE MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ'' ANKARA (A.A) - 20.12.2010 - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 26 ülke parlamentosu tarafından oluşturulan Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından ''2010 Akdeniz'de Mükemmellik Ödülü''ne layık görüldü. Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Belediyesi, ''yerel ve uluslararası düzeyde gösterdiği başarılarla bölgedeki insanlar arasında barışa, diyaloğa, sosyal-ekonomik işbirliği ve karşılıklı anlayışa yaptığı katkılar ve sahip olduğu büyük belediyecilik tecrübelerini Akdeniz bölgesindeki kentlerle paylaşması'' nedeniyle layık görüldü. Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılan 5. Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Genel Kurulu'nda takdim edilen ödülü, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek adına Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ramazan Kabasakal, Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Başkanı Rudy Salles ve PAM Türk Delegasyonu Başkanı Ankara Milletvekili Aşkın Asan'ın elinden aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ödülün, Ankara'nın sadece Türkiye'nin başkenti değil aynı zamanda eğitim, sanat, spor ve ekonominin de merkezi olduğunu bir kez daha kanıtlandığını belirterek, şunları kaydetti: ''Aldığımız her ödül Ankara için ayrı bir gurur kaynağı. Artık Ankara dünya kentleri arasında adından övgüyle bahsedilen, örnek gösterilen ve her şeyden öte öncü bir belediye olduğunu aldığı ödüllerle tasdikliyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa Ödülü, bu yıl Akdeniz'de Mükemmellik Ödülü derken her attığımız imza ayrı bir ödül oluyor. Demek ki yaptığımız çalışmalar, projeler, sosyal ve kültürel faaliyetler, kardeş şehir protokolleri, uluslararası girişimler, konferanslar ve bunlar gibi yüzlerce değişik çalışma sadece Türkiye'de değil dünyada kabul görüyor ve büyük bir başarı olarak kabul ediliyor. Bu da şu anlama geliyor: Ankara artık bir marka kent. Biz şehirciliği dünyaya öğretiyoruz ve bununla da gurur duyuyoruz.'' -26 ÜYE ÜLKE VE 203 DELEGELİ DEV BİRLİK Akdeniz'e kıyısı olan 26 devletin üye olduğu, 4 gözlemci üyesi bulunan Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Birliği Arnavutluk, Cezayir, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Lübnan, Libya, Malta, Monako, Karadağ, Fas, Filistin, Portekiz, Sırbistan, Slovenya, Suriye, Makedonya, Tunus, Türkiye ve Andora'dan oluşuyor. Üye devletleri temsilen kendi ülke parlamentolarından seçilmiş 203 delege organize suçlar, terörizm, deniz ticareti, çevre ve iklim değişimleri, bulaşıcı hastalıklar, cinsiyet ve eşitlikler, farklı dinler arasındaki diyalog, göç, enerji konuları ve Akdeniz'de özgür ticaret hakkı gibi konuları ele alarak, sorunların çözümüne yönelik kararlar veriyor.