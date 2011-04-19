-ANKARA'YA "DOLU" UYARISI ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - Ankara il merkezinde kuvvetli yağışla lokal dolu yağışı bekleniyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan ''anlık meteorolojik uyarı''da, saat 18.30'a kadar, Ankara il merkezinde kuvvetli yağışla lokal dolu yağışı beklendiği ifade edildi. Vatandaşların ve ilgililerin, ani sel, su baskını, yıldırım ve lokal dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. -ANTALYA VE YOZGAT'TA DOLU YAĞIŞI BEKLENİYOR Antalya il merkezi, kuzey kesimleri ve Serik ilçesi ile Yozgat il merkezi, Şefaatlı ve Yerköy ilçelerinde kuvvetli yağışla birlikte lokal dolu yağışı bekleniyor. ''Anlık meteorolojik uyarı''da, saat 18.30'a kadar, Antalya il merkezi, kuzey kesimleri ve Serik ilçesi ile Yozgat il merkezi, Şefaatlı ve Yerköy ilçelerinde kuvvetli yağışla birlikte lokal dolu yağışı beklendiği ifade edildi. Vatandaşların ve ilgililerin, ani sel, su baskını, yıldırım ve lokal dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.