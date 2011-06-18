-ANKARA'YA 250 YENİ OTOBÜS ANKARA (A.A) - 18.06.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde, alımı yapılacak olan çift körüklü 250 yeni otobüs için EGO Genel Müdürlüğüne yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin Haziran ayı son oturumunda, EGO Genel Müdürlüğü tarafından alınacak 250 adet otobüs için kaynak sağlanmasına ilişkin başkanlık yazısı okunarak, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Kararla, EGO Genel Müdürlüğüne şehir içi yolcu taşıma, ulaşım hizmetleri ve ihtiyaç duyulan yolcu taşıma kapasitesinin artırılması ve hizmet sürelerinin kısaltılması için çift körüklü 250 adet otobüs alımı için yetki verildi. Toplantıda ayrıca, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi 2. etap kapsamında yer alan 25 metre genişliğindeki imar yolunda bulunan tesis sahipleriyle, birinci etap proje alanında uygun görülen daireler için sözleşme yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece, söz konusu Kentsel Dönüşüm Projesinin birinci etabında hak sahiplerine tanınan haklar, ikinci etaptaki hak sahiplerine de tanınmış oldu. -ANKARA'NIN MÜZİĞİ BELİRLENİYOR- Ankara ile ilgili bir müzik çalışması yapılmasına ilişkin görüşülen gündem maddesi de meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Kararla, Ankara'ya ait her türlü müzik türlerinden beste ve güftelerin yaptırılması, bu konuda yaptırılacak eserlerin CD ve benzeri türlerle çoğaltılması, ücretsiz olarak dağıtılması böylece de Ankara'nın yurt içi ve yurt dışı tanıtımına katkıda bulunulması amaçlanıyor.