Ankaray’ın ‘koltuk’ anketinin sonucu belli oldu

Anket süresince yolcuların uygulamalı olarak gözlemlemesi için A13 numaralı tren vagonunun yarısında ikili koltuk düzeni, yarısında da yeni sıralı koltuk düzeni oluşturdu.

Ankaray İşletmesi Tren Arıza ve Bakım Depo Atölyesinde, koltukların değiştirilmesi işlemine başlanırken, EGO yetkilileri, “Atölyelerimizde, mevcut ikili koltukların yeni sıralı koltuklarla değişimini gerçekleştiriyoruz. Montaj çalışmalarını ise tren sefer saatlerinde herhangi bir aksama olmaması için en kısa süre içerisinde sağlayacağız” bilgisini verdi.