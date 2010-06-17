Ankara'nın yeni maskotu 'gülen kedi'

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Belediye Başkanlığı Binası Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantı öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kucağına aldığı Ankara Kedisini bir süre sevdi.







Daha sonra okunan komisyon kararında, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ambleminin mahkeme kararıyla iptal edildiği hatırlatılarak, yapılan etkinliklerde belediyeyi sembolize eden bir logonun bulunmadığı belirtildi.







Kararda, logonun bazı etkinliklerde halkın beğenisine sunulduğu ve olumlu tepkiler alındığı vurgulanarak, ''Ankara kedisinin kendine has mavi ve kehribar sarısı gözlerini, şehrimizin genç ve dinamik nüfusunu temsil eden bir yazı stilini ve Türk misafirperverliğini simgelemesi açısından da tebessümü kullanılması hedeflenmektedir. Daha önce tanıtımı yapılan logonun kullanım şekilleri kitapçığında yer alan tasarımın değişik versiyonlarının Ankara tanıtım logosu olarak kullanılması komisyonca uygun görülmüştür'' denildi.







Kararının okunmasının ardından söz alan Gökçek, logo görüşmelerinin olacağını bildiği için Hayvanat Bahçesi'nden, Ankara kedilerini toplantıya getirmek için ricada bulunduğunu kaydederek, ''Daha önceki toplantıda tartışma olmuştu. Gözlerinin sarı ve mavi olmadığına dair... Bu nedenle bu kedileri buraya getirttim. Görebilirsiniz, gözleri aynı logoda olduğu gibi sarı ve mavidir'' diye konuştu.





Lens mi taktırttınız?



Gökçeğin konuşması sırasında oturdukları yerden seslenen bazı meclis üyeleri, ''Başkanım, kedilerin gözlerine lens mi taktırttınız yoksa?'' dedi.







Bazı meclis üyelerinin ise salondaki kedilerin de gözlerinin sarı ve mavi olmadığını belirtmesi üzerine Gökçek, ''Kontrol edin isterseniz lens var mı yok mu? Ayrıca kedilerin gözlerine iyi bakmanızı öneriyorum, mavi ve sarıdır'' ifadelerini kullandı.







Gökçek daha sonra logoyu meclisin oyuna sundu. ''Gülen Ankara Kedisi'' temalı logo, 31 oya karşılık 59 oyla kabul edildi.









