Ankara'nın yeni başkanı, Gökçek'in projesini halka soracak: 2 milyar lira harcanmış, taliplisi yok...

Melih Gökçek'in dev projesi Ankapark'la ilgili soruları yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bu proje için 2 milyar civarında para harcandığını hatırlatarak, ''Millete sorarız ne istiyorlarsa onu uygularız. Ankapark ile ilgili bir anket yaparız. Bu kadar harcanmış, durumu bu, taliplisi yok, ne diyorsunuz deriz. Böyle dursun mu sorarız'' dedi.

Hürriyet Ankarabürosu'na konuk olan Ankara’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel’e önemli açıklamalarda bulundu.

Tuna, CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile birbirlerine sarılırken çekilen fotoğrafa yönelik yapılan eleştirilere de cevap verdi. Tuna, "Alper Bey ile diyaloğumuz neden iyi olmasın. Ne var yani, Alper Bey de bu memleketin evladı. Seçilmiş bir belediye başkanı, vatandaşlar tercih etmişler o başarılı olursa vatandaşlar rahat eder" şeklinde konuştu.

"Emsal artışı yok, öldü"

“Emsal artışı yok, öldü. Allah rahmet eylesin. Kamuya ve okullara ihtiyaç olabiliyor, onlara tamam. Bazen özel durum olur, onlar haricinde yok, geçmiş olsun. Genel planda bir şey olabilir. İhtiyaca göre değerlendirilir. Kentsel dönüşümler olabilir. Nokta bazlı emsal artışı olamaz. Örneğin Manhattan gibi bir şey yapılacaksa merkezi alanların içinde yapmak çok mümkün değil. Yeni bir Manhattan gibi ihtiyaç olursa Temelli, Polatlı tarafında olabilir. Mesela Çukurambar kilitlendi, geçmiş olsun.”

"Ankapark'ta hesap devam ediyor"

“İlk gelen bilgilere göre 2 milyar civarında para harcanmış. Farklı işler, farklı birimler tarafından yapılmış. Ne kadarı nereden yapılmış onların topluca rakamları geldi ama daha da hesap devam ediyor. Melih Bey sağ olsun Ankara’ya turist gelsin, hareket olsun, ticaret olsun diye düşünüp böyle bir çalışmaya girdi. İşletme sorunları da aslında öngörülmüş ama şu an net bir tablo yok. Bazı oyuncaklar farklı ülkelerden gelmiş, gelecek işletmeci bunu biliyor mu, bilmiyor mu belirsiz. En azından alacak işletmecisi daha iyi bilirdi. ‘Şu marka daha iyidir, şu daha dayanıklıdır’ diyebilirdi.

"Millete sorarız, onu uygularız"

Bazı mallar Çin’den gelmiş, bazıları İtalya’dan gelmiş. Farklı imalatlardan dolayı tek elden yapılmamasının nedeni de bu galiba. Hadi bitirdik diyelim, asıl soru kim işletecek. Şu anda 300 personel çalışıyor. Faaliyete geçtiği zaman bu rakamın en az 10 katına çıkması gerek. Melih Bey de işletmecilerle ilgili bir takım görüşmeleri olduğunu söylüyordu. Şu an için bir şey görünmüyor. Millete sorarız ne istiyorlarsa onu uygularız. Millet ne karar verirse ben ona evet derim. En iyisini ben biliyorum diye bir yaklaşımımız yok. Ben bir şey yaptım millet de bunu beğensin gibi bir şey uymaz.

"Sincan'da da sorarak yaptım"

Ben bu gibi işleri Sincan’da sorarak yaptım, herkes mutlu oldu. Mesela bir pazar yeri vardı. Pazar günleri pazar kuruluyordu, şehir kitleniyordu millet illalah etmişti. Bir anket yaptırdım. Millete ne istiyorsunuz dedik, muhtelif şeyler geldi. Baktık otopark ve park isteyen çoğunlukta altını otopark üstünü de park yaptık. Pazarcılar zıpladılar imza kampanyası yaptılar bir tane vatandaş da onlara destek vermedi. Ankapark ile ilgili de bir anket yaparız. Bu kadar harcanmış, durumu bu, taliplisi yok, ne diyorsunuz deriz. Böyle dursun mu sorarız.

"Çin'den görüşmeye gelecekler"

Geçen, Çin Büyükelçisi geldi, konuştuk. O da birilerini göndermiş (Ankapark için) firmaların yetkilileri gelecekmiş. Adamlar gelirse ve işletirse alın buyrun deriz. Adamlar bakacaklar edecekler. Ondan sonra, biz burayı şu şekilde yürütürüz derlerse, biz de ona göre hay hay deriz. Yok bize yaramaz derlerse ve kimse de talip olmazsa Keçiören’deki kule gibi vatandaşa sorarız. Adamlar işi bildiği için daha rasyonel yaklaşırlar. Hiç kimsenin zarar etmesini istemeyiz. Fahiş kâr etmesini de istemeyiz. Bedava kimse bir şey yapamaz. Bir ay içinde bitmesi lazım. Ne olacaksa, ne gidecekse çözülmeli. Vatandaşın benimsemeyeceği bir işin yapılması doğru değil. Ben bir iş yapıyorsam iyi oldu demesi lazım.”

"Alper Bey de bu memleketin evladı"

CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in, Mustafa Tuna’yı ziyareti esnasında birbirlerine sarılırken çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem olmuştu. CHP’lilerin eleştirdiği fotoğrafla ilgili Taşdelen, kişisel Twitter adresinden yaptığı açıklamada Ankara’nın kavgadan bıktığını ifade etti. Mustafa Tuna da bu konuyla ilgili şunları söyledi:

“Alper Bey ile diyaloğumuz neden iyi olmasın. Ne var yani, Alper Bey de bu memleketin evladı. Seçilmiş bir belediye başkanı, vatandaşlar tercih etmişler o başarılı olursa vatandaşlar rahat eder. Ben bir kişinin başarısız olması için bütün millete nasıl eziyet edebilirim. Böyle bir şey olabilir mi. Vatandaş neyin ne olduğunu çok iyi bilir. Fethi Bey de (Fethi Yaşar) öyle çok değerli insan. Niye kavga edeyim bir sebebi yok ki. Ayrıca da değerli, beyefendi bir insan. Bunlara takılmamak lazım. Bunlarla vakit geçirecek durumumuz yok.

"Güvenpark'ta ortak hareket edeceğiz"

Alper Bey’e dedim ki Güvenpark’ta dolmuşlar, otoparklar gibi mevzular oluyor. Ne düşünüyorsanız düşüncenizi de getirin bakalım ortak bir şey yapalım. Şehir hepimizin, güzel olsun. Ben yaptım illa böyle olsun yanlış bence. En güzelini en doğrusunu neden uygulamayayım. Ben buranın bir vatandaşıyım. Bize verilen bir emanet var. Şehrin imkanlarını milletin hizmetine adaletli bir şekilde sunmakla görevli biriyim ben. Askerlik gibi birşey bu. Bunlar gelip geçip gider. Önemli olan emaneti iyi bir şekilde taşıyıp vatandaşlara adaletli bir şekilde sunmak. Başkan Tuna, fotoğrafla ilgili “AK Parti içinden eleştiri geldi mi” sorusuna ise “Yok, hiç kimseden de bir şey gelmedi” yanıtını verdi.