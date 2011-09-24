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Yaşam

Ankara'nın ''Ulaşım Ana Planı'' hazırlanacak ANKARA (A.A)

24 Eylül 2011 17:53

-Ankara'nın ''Ulaşım Ana Planı'' hazırlanacak ANKARA (A.A) - 24.09.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi arasında, Başkent'in Ulaşım Ana Planı'nın hazırlanması amacıyla 26 Eylül'de protokol imzalanacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ankara'nın, yerli ve yabancı uzmanlar ile akademisyenlerin bilimsel veriler ve planlamaları ışığında, birçok konuda lider olduğu ifade edildi. Ankara'da gelecek 10-15 yıllık süreçteki ulaşım taleplerini belirlemek, mevcut ve gelecek yıllardaki ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak, kent içi ulaşımda Ankara'yı daha ileriye götürmek ve toplu taşıma konusunda en gelişmiş kent durumuna getirmek için üniversitelerle iş birliğinin sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, geçen günlerde Başkent turizminin geliştirilmesi için Gazi Üniversitesi ile imzalanan protokolün bir benzeri olan Ulaşım Ana Planı için de yine aynı üniversiteyle iş birliği protokolü yapılacağı bildirildi. Açıklamada, Ulaşım Ana Planı'nın, Gazi Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesinden konunun uzmanları ve akademisyenlerin görev alacağı çalışmayla hazırlanacağı belirtildi. Başkan Melih Gökçek ile Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan'ın Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda 26 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek törenle protokolü imzalayacağı ifade edilen açıklamada, böylece dünyanın 4 milyonluk kentleri arasında en rahat trafik akışı sağlanan Ankara'nın uzun yıllar daha bu öncülüğünü sürdüreceği vurgulandı. Geniş, kapsamlı ve uzun yılları konu alan Ulaşım Ana Planı'nın yaklaşık 2 yıl sürecek çalışması için 120-130 bin başkentliyle görüşülerek anket çalışması yapılacağı ifade edilen açıklamada, ayrıca yine bu süreçte önemli yol ve kavşaklarda araç ve yolcu sayımlarının da gerçekleştirileceği bildirildi.

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