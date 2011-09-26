-Ankara'nın trafik sıkıntısı çözülecek ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - Başkent'in Ulaşım Ana Planı'nın hazırlanması amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi arasında protokol imzalandı. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan imza töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Ankara'daki trafiğin ve ulaşımın düzenlenmesine yönelik işbirliği protokolünü imzalamak için bir araya geldiklerini ve Ankara'nın ulaşım planını Gazi Üniversitesinin yapacağını vurguladı. Yaklaşık 2 sene sürecek olan çalışma için pek çok uzmanın istihdam edileceğini, yüz binin üzerinde kişiyle değişik anketler yapılacağını ve Ankara'nın ulaşım planına kavuşmuş olacağını anlatan Gökçek, ''İnşallah planı seçimlerden önce Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinden çıkaracağız'' dedi. Bugüne kadar ulaşım planını yapmamış olmamalarının nedeninin mahkeme kararları olduğunu söyleyen Gökçek, şöyle devam etti: ''Eğer ben 15 sene içinde yeni bir ulaşım planı yaptırsam ve bu plan mahkemelerden dönseydi mevcut olan icraatlarımızın hiçbirini yapma şansı olmaz, her şey hukuksuz ve kanunsuz olurdu. Bu tip konularda özellikle ODTÜ bilirkişi olarak tayin ediliyor ve şimdiye kadar ODTÜ'nün lehimize verdiği bir karar yok. Bu nedenden dolayı bugüne kadar yapmadık. Ama artık adalete güvenimiz tam. Bu açıdan Gazi Üniversitesi ile yapacağımız işbirliği içerisinde hukuk yollarında hesap vermeye hazırız. Üniversitemizin bu işi en iyi şekilde yapacağına inanıyoruz. Bundan sonra konunun planını da savunmasını da Gazi Üniversitesi yapacak. Ben inanıyorum ki ulaşım planı Ankara'ya çok şeyler kazandıracak.'' Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan da Ankara'nın zaten son derece tertipli, düzenli bir kent olduğunu ancak nüfus artışı göz önünde bulundurulduğu takdirde olabilecek problemleri kökünden halledebilmek açısından projenin çok önemli ve güzel olduğunu dile getirdi. Melih Gökçek'in problemli bir hale gelmiş olan Ankara'yı nereden nereye getirdiğinin çok rahat görülebileceğini savunan Ayhan, ''Şu anda Ankara çok rahat bir kent ama çok daha rahat bir şekilde yaşanılmasını temin için bu projeye ihtiyacı vardı. Ankara, bu projenin de hayata geçirilmesiyle, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına geldiğimizde Avrupa'nın en örnek başkentlerinden biri haline gelecektir'' diye konuştu. Projenin bugünden yarına olabilecek bir şey olmadığını söyleyen Ayhan, önce Ankaralıların trafikle ilgili görüş ve isteklerinin alınacağını ve ölçme-değerlendirmeler yapılacağını kaydetti. Prof. Dr. Rıza Ayhan, ''Bize bilgilerimizi tatbikata aktarabilme imkanı sağladığı için Belediye'ye çok teşekkür ediyoruz. Herhalde şehircilikte ilklerden birini gerçekleştiriyoruz'' şeklinde konuştu. -Sorular- Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gökçek, anket yöntemine ilişkin bir soru üzerine, tüm hane halkının ulaşım alışkanlıklarını ortaya koyan oldukça ayrıntılı yüz yüze anket çalışması yapılacağını belirtti. Prof. Dr. Ayhan, ''Ankara'da ne değişecek'' sorusu üzerine Ankara'nın ulaşım açısından büyük sıkıntılara sahip olmadığını, kentin belirli ulaşım alışkanlıkları nedeniyle bazı zamanlarda trafikte yoğunluk yaşandığını ifade etti. Ayhan, hedeflerinin Ankara'nın geleceğe yönelik ulaşım sorunlarını ve trafiğin en yoğun olduğu saatlere ilişkin sıkıntıları çözmek olduğunu söyledi. Melih Gökçek de aynı soruyu yanıtlarken, 30-40 yıl sonranın çözümünü bu yeni ulaşım planında bulmaya çalışacaklarını dile getirdi. Gökçek, planlamaya ilişkin bütçenin 6-7 milyar TL civarında olduğunu ve AB'nin hibe programlarından destek alma teşebbüslerinin olacağını belirtti. -''Kedilerin bıyık sayısını artırırız''- Ankara Büyükşehir Belediyesinin logolarına ilişkin bir soru üzerine, makam odasından kedilerini imza töreninin yapıldığı yere getirten Gökçek, ''Herhangi bir iptal kararına karşı ne yapmayı düşünüyorsunuz'' sorusuna ''Kedinin bıyık sayısını artırırız'' yanıtını verdi. Kedilerin isimlerinin sorulması üzerine Gökçek, belediyede büyüyeceklerini belirttiği kedilerinin adlarının Can ve Canan olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ayhan, bir gazetecinin, üniversite - yerel yönetim işbirliğine ilişkin ne düşündüğünün sorulması üzerine ''Üniversite-sanayi, üniversite-merkezi yönetim ya da üniversite-mahalli idare işbirliğini çok önemsiyorum. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi ile çok önemli projelere imza attık. Bugün 100 bini aşkın Ankaralı'ya biz meslek öğrettik. Bu da Ankara'da işsizlik sayısının son derece düşük olmasının nedenlerinden biridir'' değerlendirmesinde bulundu. Çankaya Belediyesi Başkanı Bülent Tanık'ın, bugün bir gazetede yer alan ifadelerini de değerlendiren Gökçek, şunları kaydetti: ''SSK iş hanıyla ilgili Tanık'ın söylediklerinin hepsi yasa dışı. Oranın yeniden tadilat yapılması mümkün değil. Yıkıldığı anda olay bitmiştir. Kısmi yıkma gibi bir şey olamaz. Çünkü planda oranın meydan olacağı yazıyor. '2 bin kişiye yıktıracağım bunu' diyor. Böyle bir şey olabilir mi? O kadar aciz ifadeleri var ki hayret edersiniz. Hepsine de imza atacakmış. İmzası çok önemliymiş gibi... Esas üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi de maalesef şehitlerin olduğu günde kalkıp dansöz oynatılması, dansöze de çarşaf giydirilmesi. Böyle bir rezalet olamaz. CHP'li belediye bunun altında kalır. Hem şehitlerin olduğu gün dansöz oynatacaksın hem de kalkacaksın ona çarşaf giydireceksin. Bu rezaletin ve inanca olan saygısızlığın ta kendisidir. Bu özellikle dindar insanlara hakaret etmek için yapılmış olan çok kötü bir durum. Yürekten kınıyorum.''