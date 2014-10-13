'Ankara'nın suyunda arsenik çıktı' iddiası

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Ali İhsan Ölmez ve iki kâtibin imzasıyla 10 Temmuz 2014 tarihli Belediye Meclisi kararına göre, Sincan Akçaören Mahallesi’nin yapılan su tahlillerinde arsenik oranı yüksek çıktı.

Solfasol Gazetesi, Ankara’nın içme suyuna ilişkin Sincan Akçaören Mahallesinin içme suyuna ilişkin yeni bir belge yayımladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 10 Temmuz 2014 tarihinde aldığı 1133 numaralı kararında, “Sincan Akçaören Mahallesi su tahlillerinde arsenik oranı yüksektir. Mevcut suda kullanıma yeterli değildir. Mahallemiz su ihtiyacının karşılanması ve su deposunun yenilenmesi gereklidir. Kanalizasyon depolama tesisi yoktur. Bu sorunların giderilmesi için gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasına ilişkin Altyapı hizmetleri Komisyonu raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi” denildi.

Gazete haberinde şu değerlendirme dikkat çekti:

“Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 10 Temmuz 2014 tarihinde aldığı 1133 numaralı kararla çok önceden Halk Sağlığı Kurumu’nun yazısında yöneltilen suçlamaları kabul etmiş oluyor. Bu karar ile Gökçek ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara suyunda yüksek oranda arsenik olduğunu kabul etmiş olmaları bir tarafta, 10 Temmuz 2014 tarihinde belirlenen Arsenik değeri yüksekliğinin 19 Eylül 2014 tarihine kadar giderilmemiş, konu ile ilgili bir çalışma yapılmamış olması diğer tarafta. Peki, oy birliği ile alınan bu karardan CHP’nin ve Aylin Nazlıaka’nın haberdar olmamasına ne demeli?”