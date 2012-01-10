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Yaşam

Ankara'nın Paris'i Cezayir oluyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, Fransa'da kabul edilen yasa teklifine karşı üç adım atılmasına karar verildi.

10 Ocak 2012 02:00

T24 - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, Fransa'da kabul edilen yasa teklifine karşı üç adım atılmasına karar verildi. Buna göre; Paris Caddesi, Cezayir Caddesi olacak, Degol Caddesi'nin adı değişecek ve Fransa Büyükelçiliği önüne de Cezayir soykırımı anıtı yapılacak.
 

 
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde, Fransa Meclisi'nde kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni soykırımı iddialarının reddini suç sayan yasa teklifine karşı atılacak tepki adımları gündeme geldi.


Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez başkanlığında toplandı.


Toplantıda, konuya ilişkin teklifler birleştirilerek, ''Fransa'nın Cezayir'e uyguladığı soykırımın milletin hafızasında olduğunu ve Ankara halkının kardeşlerinin 20. yüzyılda yaşadıkları vahşetten duydukları acıyı paylaştığını göstermek amacıyla Fransa Büyükelçiliği'nin bulunduğu Paris Caddesi'nin isminin Cezayir Caddesi olarak değiştirilmesi, Degol Caddesi'ne Cezayirli milli kahramanlardan birinin isminin verilmesi ve Fransa Büyükelçiliğinin bulunduğu yerde uygun bir alana Cezayir soykırım anıtının yaptırılarak, dikilmesini'' içeren önerge sunuldu.


Önerge kabul edilerek, konu İsimlendirme Komisyonu'na havale edildi.



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