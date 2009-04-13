Ankara'nın merak ettiği isim!

‘Var mısın Yok musun’ adlı yarışmanın dün akşamki bölümünde 500 bin lira kutudan dönerken, yarışmacının aktardığı bir olay kafalarda soru işareti bıraktı.



Yarışmacı Süleyman’ın, son 7’ye 4 tane 500 bin liralık kutu ile girmesi, hem yarışmacıların hem ekran başındaki izleyicilerin yüreğini ağzına getirdi. Süleyman ‘son ikiye götüreceğim’ dediği 10 numaralı kutuyu açtırınca 500 bin lira çıktı. Hata yaptığını geç anlayan Süleyman son iki kutuya geldiğinde, bir tarafta 30 bin liralık kutu, diğer tarafta 500 bin liralık kutu kaldı. Süleyman uzun bir tereddüdün ardından riske girmeyerek yapılan 108 bin liralık teklifi kabul etti.



Sağlık nedenleri ile uzun süredir çalışamayan ve maddi olarak çok zor durumda olan Süleyman’ın son şansı olan bu para, yarışmanın finalinde kutusundan 500 bin lira çıkınca, bir anda yaşamının en büyük üzüntüsü oluverdi.



Yarışma sırasında yaşanan gerilim ve üzüntüden çok daha önemli bir iddia programın satır aralarında milyonlara yansıdı. Eşi, iki çocuğu ile birlikte maddi imkânsızlıklara karşı amansız mücadele veren Süleyman, yaşlı, kulağı duymayan ve aynı kendisi gibi sağlık sorunları yaşayan babasını tanıtırken duygusal anlar yaşadı.



Süleyman’ın babası yıllar önce geçirdiği trafik kazasında, bir otomobilin altında yaklaşık 10 metre sürüklenmişti. Kaza Ankara’da olmuştu ve otomobilin sürücüsü ehliyeti olmayan 17 yaşında bir gençti. Süleyman, babasının hayati tehlike ile karşı karşıya kaldığı bu kaza nedeniyle üç ciddi ameliyat geçirdiğini anlatırken, çok önemli bir açıklamada bulundu ve şöyle dedi:

“O gün babama çarpan 17 yaşındaki ehliyetsiz gencin babası, bugün Ankara’nın çok ama çok popüler isimlerinden bir tanesi. Ben o ismi burada açıklamak istemiyorum.”



Satır aralarında kalan bu konuşma dikkatlerden kaçmadı, Ankara kulislerinde, bu ismin kim olduğu konuşuluyor.



O isim bir bakan mı, milletvekili mi, belediye başkanı mı yoksa bir iş adamı mı?



