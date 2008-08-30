Ankara'nın 'içki vakitleri'

Belediyeler ile valilik sorumluluğu birbirlerine atsalar da, içkili lokanta ve içki satan büfelerin açılıp kapanma saatleriyle ilgili esnafın söyledikleri, bu konuda az da olsa fikir veriyor. Buna göre Ankara’da sadece Çankaya ve kısmen de Altındağ’da bu konuda baskı bulunmuyor.



ANKARA Keçiören’deki büfecinin dövülmesi, 1 milyonluk ilçede bir tane bile içkili restoran bulunmamasına yönelik tartışmalar, başkentteki içki satış saatlerini de yeniden gündeme getirdi. İlçe belediyeleri, satış saatlerinin valiliğin genelgesi doğrultusunda belirlendiğini savunurken, Vali Kemal Önal ise, "Benle ilgisi yok, gidin belediyelere sorun" diyor.



Bahane, valilik genelgesi



Ankara Valiliği, 8 Mayıs 2001’de yayınladığı genelgede, ’Genel güvenliğin ve esenliğin temini ve muhafazası açısından’, ilde bulunan büfelerin açma ve kapama saatlerinin düzenlenmesi istendi. Valilik, genelgede, uygun saatlerin sabah 05.30 ile gece 01.00 olduğunu belirtti. Bu saatleri belirlemenin, ilçe belediyelerinin yetkisinde olduğu da genelgede belirtildi. Bu genelgeyi dayanak yaparak kapanış saatini önce 01.00 olarak belirleyen özellikle AKP’li belediyeler, son yıllarda saat 23.00’e kadar geri çektiler.



En rahatı Çankaya



Başkentin merkez ilçelerinde, içki satışına yönelik uygulama şu anda özetle şöyle:



Çankaya: 24 saat açık içki satan büfeler var. Belediye yetkilileri, standart bir saatin olmadığını belirtiyorlar. 04.00’a kadar açık içkili mekanlar da var.



Altındağ: Alkolle ilgili herhangi bir saat sınırlaması yok. Özellikle bar, gazino ve pavyonların bulunduğu Ulus çevresinde, alkol satan işletmeler 24 saat açık kalabiliyor.



Gölbaşı: Turizm teşvik bölgesi olan Gölbaşı’nda diğer ilçelerden farklı bir durum var. Her işletme için ruhsatında belirtilen saat geçerli oluyor. 24 saat açık yerler de var.



Alkol satmayan ’şanslı’



Mamak: Alkol satsın ya da satmasın, bütün büfeler 23.00-23.30 civarında kepenk indiriyor. İçkili lokantalar ise 01.00’e kadar açık kalabiliyor. Zabıta yetkilileri, yaz aylarında tolerans gösterdiklerini söylüyorlar.



Keçiören: Tüm büfelere uygulanan kapanma saati 23.00. Ancak, alkol satan büfe sahipleri, kendilerine kapanma saatini birkaç dakika geçmesi halinde ceza uygulandığını, alkol satmayan büfelere ise gece saat 01.00’a kadar izin verildiğinden şikáyet ediyorlar.



Etimesgut: Tüm büfeler saat 24.00’de kapanırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan "turizm" işletmesi ruhsatı alan lokantalar, 04.00’a kadar açık kalabiliyor.



Sincan: Tüm büfelerin kapanış saati 23.00. Ancak, alkol satan büfeler, Keçiören’deki gibi alkol satmayan büfelerin gece geç saatlere kadar çalışmasından dert yanıyorlar.



Yenimahalle: Kapanış saati, içki satan büfeler ve lokantalar için 23.00 olarak belirlenmiş.